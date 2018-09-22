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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
22.09.2018 - 20:03, Son Güncelleme:

La Liga'daki Türk derbisinde 3 puan yok

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La Liga'daki Türk derbisinde 3 puan yok

La Liga'nın 5. haftasında Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo evinde Enes Ünal'ın takımı Valladolid ile 3-3 berabere kaldı. Rakip fileleri de havalandıran Enes, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

La Liga'nın 5. haftasında Celta Vigo, Estadio de Balaidos Stadı'nda Valladolid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Celta Vigo, 5. dakikada Iago Aspas ve 9. dakikada Maxi Gomez'in golleri 2-0 öne geçti.

Konuk ekip 39. dakikada Oscar Plano ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Celta'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 54. dakikada Aspas tekrar sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Daha sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Valladolid, 65. dakikada Enes Ünal, 90+4. dakikada Leonardo Suarez golleri ile eşitliği yakaladı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Celta Vigo'da oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı. Valladolid'de futbol hayatını sürdüren bir başka milli futbolcu Enes Ünal ise 65. dakikada Nacho Martinez'in yerine oyuna dahil oldu. Vigo'ya karşı fileleri havalandıran Enes, bu sezonki ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından Celta Vigo puanını 8'e, Valladolid de 3'e yükseltti.

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