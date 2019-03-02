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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
02.03.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

La Liga'da pazartesi maçları kaldırılıyor!

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La Liga'da pazartesi maçları kaldırılıyor!

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga ile ilgili tarihi bir karar aldı. Buna göre artık ligde pazartesi maçları oynanmayacak.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan La Liga ile ilgili olarak tarihi bir karar geldi. Gece geç saatlerde oynandığı taraftarların büyük tepkisini çeken pazartesi maçları, gelecek sezondan itibaren oynanmayacak.

Kararı resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla duyuran Luis Rubiales, "Artık pazartesi futbol yok. Önümüzdeki sezondan itibaren maçlar, cumartesi ve pazar günleri oynanacak. İş önemli ama taraftarlar daha önemli." ifadelerini kullandı.

La Liga, 2010 yılından itibaren lig maçlarının pazartesi günü de oynanmasına karar vermiş ve bu yolla yayın gelirlerinin arttırılmasını amaçlamıştı. Ancak taraftar sayısındaki azalma, yıllar sonra geri adım atılmasına sebep oldu.

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