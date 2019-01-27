La Liga'da 'Pazar Mesaisi', Barça ve Real sahada! iddaa'da en popüler...
Kupada Sevilla'ya kaybeden Barcelona, Girona deplasmanında ne yapacak? Real Madrid'in Espanyol kafilesinde hangi isimler yer almadı? Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki popüler tercihlere göz atalım...
Girona - Barcelona
- Kral Kupası'nda, deplasmandaki Sevilla maçına Busquets ve Messi'yi götürmeyen Barça, sahadan da 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
- La Liga'da 7 maçtır fire vermediler, buna rağmen dün Atletico Madrid kazanıp aradaki puan farkını 2'ye indirmeyi başardı. (1 maç fazlasıyla...)
- Ligde 7 maçtır kazanamayan Girona, Montilivi'de oynadığı son 4 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon Barça, bu statta 3-0 kazanmayı bilmişti ama sezonun ilk maçında da Camp Nou'da 2-2'lik beraberlik vardı.
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Espanyol - Real Madrid
- Önce Betis, ardından Sevilla'yı yenen Real Madrid, zirveyle arasının daha fazla açılmasına izin vermedi. (şu an 10 puan...)
- Keylor Navas, Mariano Diaz ve Marco Asensio sakat, Gareth Bale ise maç saati netleşecek.
- Son 9 lig maçının 8'ini kaybeden Espanyol, geçen sezon içerde Real Madrid'i 1-0 yenmeyi başarmıştı. (ondan önceki 5 maçı ise Real Madrid kazandı...)
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