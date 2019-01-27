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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
27.01.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

La Liga'da 'Pazar Mesaisi', Barça ve Real sahada! iddaa'da en popüler...

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La Liga'da 'Pazar Mesaisi', Barça ve Real sahada! iddaa'da en popüler...

Kupada Sevilla'ya kaybeden Barcelona, Girona deplasmanında ne yapacak? Real Madrid'in Espanyol kafilesinde hangi isimler yer almadı? Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki popüler tercihlere göz atalım...

Girona - Barcelona

- Kral Kupası'nda, deplasmandaki Sevilla maçına Busquets ve Messi'yi götürmeyen Barça, sahadan da 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

- La Liga'da 7 maçtır fire vermediler, buna rağmen dün Atletico Madrid kazanıp aradaki puan farkını 2'ye indirmeyi başardı. (1 maç fazlasıyla...)

- Ligde 7 maçtır kazanamayan Girona, Montilivi'de oynadığı son 4 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Geçen sezon Barça, bu statta 3-0 kazanmayı bilmişti ama sezonun ilk maçında da Camp Nou'da 2-2'lik beraberlik vardı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 146Girona - Barcelona
    3
    MS2
    1,20
    24038kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Espanyol - Real Madrid

- Önce Betis, ardından Sevilla'yı yenen Real Madrid, zirveyle arasının daha fazla açılmasına izin vermedi. (şu an 10 puan...)

- Keylor Navas, Mariano Diaz ve Marco Asensio sakat, Gareth Bale ise maç saati netleşecek.

- Son 9 lig maçının 8'ini kaybeden Espanyol, geçen sezon içerde Real Madrid'i 1-0 yenmeyi başarmıştı. (ondan önceki 5 maçı ise Real Madrid kazandı...)

En Çok Oynanan Bahis
  • 157Espanyol - Real Madrid
    3
    MS2
    1,60
    35917kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Barcelona ve Real Madrid'in La Liga maçları CANLI yayınla Nesine.com'da!

İddaa Tahminleri - 27 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 27 Ocak Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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