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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.04.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

La Liga'da hafta içi mesaisi! Barcelona'nın iddaa oranı...

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La Liga'da hafta içi mesaisi! Barcelona'nın iddaa oranı...

İspanya La Liga'ya ara yok, hafta içinde 30. hafta maçları oynanacak! Barcelona, Estadio de la Ceramica'da (El Madrigal) Villarreal'e konuk oluyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

VILLARREAL

- Celta Vigo yenilgisi sonrası hakemlere yüklenen Pablo Fornals için "tedbirsiz" soruşturma başlatıldı. 3 maça kadar ceza alması gündemde ama bu akşam oynaması için bir engel bulunmuyor. 

- Hücum hattının değerli parçalarından Gerard Moreno, orta sahadan Manuel Trigueros ve savunma kurgusundan Miguel Llambrich sakat.

- Estadio de la Ceramica'da (El Madrigal) Barcelona'ya karşı kazandıkları son zafer, 20 Ekim 2007'deydi!

BARCELONA

- Rafinha ve Cillessen henüz iyileşmedi.

- Teknik patron Ernesto Valverde; "Messi'yi kadroya alma kararını son anda aldım. Zor bir fikstür bizi bekliyor ve maç kondisyonundan düşme riskini göze alamayız. Dembele de henüz hazır değil, Manchester United ile oynayacağımız maça kadar yetişmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Rakamlar her şeyi açıklar"Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, ligdeki şampiyonluk yarışında ekstra bir baskı hissetmediklerini söyledi.
daha fazla video için

La Ligada hafta içi mesaisi Barcelonanın iddaa oranı...

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

- Aralarındaki son 4 maçı Barcelona kazandı. (MS 2)

- Barcelona ligde 6 maçtır fire vermiyor. (MS 2)

- Son 10 yılda Javier Calleja Revilla ile Ernesto Valverde 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu 3 maçın tamamını Valverde'nin takımları kazandı. (MS2)

- Villarreali sahasında oynadığı son 11 maçın tamamında gol atmayı başardı. (KG VAR)

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ TERCİHE GÜVENİYOR?

Misli.com üyelerinin bu maç için tercihi, yüksek oranda (%52) Barcelona galibiyeti olmuş. iddaa'da Barcelona galibiyetine 1,50 oran verilmiş durumda...

1,40'lık oranıyla 2.5 ÜST de kayda değer bir şekilde kuponlarda yer bulmuş. (%22)

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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