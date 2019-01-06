La Liga'da dev maç CANLI yayında! iddaa'nın favorisi ise...
Zirveyi yakından ilgilendiren 'Sevilla - Atletico Madrid' karşılaşması CANLI yayınla Nesine.com'da olacak! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Franco Vazquez ve Gabriel Mercado cezalı, Aleix Vidal ise kadroda değil.
- Ramon Sanchez Pizjuan'da oynadıkları son 10 resmi maçta fire vermediler, 6'sını da gol yemeden kazandılar.
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- Filipe Luis, Diego Costa ve Lucas Hernandez sakat.
- Hasta olduğu belirtilen Gelson Martins'in durumu maç saati netleşecek.
- La Liga'da, deplasmanda oynadıkları son 6 maçı kaybetmediler. (4 beraberlik - 2 galibiyet)
- Geçen sezon bu sahada 5-2 kazanmayı başarmışlardı, Sevilla deplasmanında oynadıkları son 9 maçın 7'sinde yenilgi yüzü görmediler. (4 galibiyet - 3 beraberlik)
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