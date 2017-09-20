La Liga'da 5. hafta farklı galibiyetlerle başladı

La Liga'da liderliğini koruyan Barcelona, sahasında Eibar'ı 6-1 yendi. Maçın 20. dakikasında Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Barcelona, 38. dakikada Paulinho ile farkı 2'ye çıkardı. Eibar'ın korner bile kullanamadığı ilk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Barcelona, 53. dakikada Denis Suarez ile skoru 3-0'a taşıdı. Eibar'ın 57. dakikada Sergi Enrich'in golüyle farkı indirme gayretlerine Messi'nin 59, 62 ve 87. dakikalardaki golleriyle karşılık veren Barcelona, sahadan 6-1 galibiyetle ayrıldı.

La Liga'da gol krallığı yarışında 9 golle ilk sırada bulunan Arjantinli futbolcu Messi, 3. haftadaki Espanyol maçında hat-trick yaptıktan sonra Eibar karşısında da 4 gole imza attı. Bu arada, Barcelonalı futbolcular sol arka adalesindeki yırtıktan dolayı Finlandiya'da ameliyat edilen ve en az 3,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Ousmane Dembele'ye destek vermek için maç öncesi sahaya "Cesaret Dembele" yazılı tişörtlerle çıktı. Ayrıca İvan Rakitic, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi futbolcularını yedek başlatan teknik direktör Ernesto Valverde'nin hücumda Messi, Deulofeu ve Denis Suarez üçlüsüne görev vermesi dikkati çekti. La Liga'da 4. haftada deplasmandaki Getafe maçında Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri atan Paulinho ve Denis Suarez, Eibar'ın ağlarını da havalandırdı.

Ligde şu ana kadar yaptığı tüm maçlarını kazanan Barcelona 15 puanla liderliğini sürdürdü, Eibar ise 6 puanda kaldı.

Valencialı Zaza'dan 8 dakikada hat-trick

Öte yandan, Valencia ise sahasında oynadığı müsabakada Malaga'yı 5-0 mağlup etti. Ligde henüz puanı olmayan Malaga'ya karşı rahat bir galibiyet alan ev sahibi takımın gollerini 17. dakikada Santi Mina, 54, 60 ve 62. dakikalarda Simone Zaza, 86. dakikada Rodrigo attı. Valencia'da ilk sezonunu geçiren İtalyan futbolcu Zaza, 8 dakika içinde hat-trick yapmasıyla dikkati çekti. La Liga'nın namağlup takımlarından olan Valencia bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı.