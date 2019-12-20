La Liga'da 18. hafta heyecanı! Barcelona – Alaves maçı hani kanalda yayınlanacak?
Dünyanın en büyük yıldızlarını bünyesinde barındıran LaLiga’da 18. hafta heyecanı yaşanacak. Peki bu karşılaşmalar saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? La Liga'da 18. hafta maçları D-Smart ekranlarında yaşanacak. Tam 8 maç canlı yayınla ekrana gelecek.
18. hafta heyecanı Cuma akşamı Eibar-Granada maçıyla başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Eibar’ın, ligin rahat takımı Granada’yı konuk edeceği mücadele saat 23.00’te Spor Smart’ta ekrana gelecek.
Cumartesi ekrana gelecek 4 maç ile futbola doyacaksınız. Günün açılış maçında saat 15.00’te Barcelona ve Real Madrid’i takip eden Sevilla, Mallorca deplasmanında 3 puan arayacak. Hafta içinde El Clasico’da Real Madrid ile golsüz berabere kalan lider Barcelona, saat 18.00’de Camp Nou’da Alaves’i konuk edecek. Barcelona – Alaves maçı hem Spor Smart hem de D-Smart YouTube adresinden canlı yayınlanacak. Maçı aynı zamanda Spor Arena'dan da canlı olarak takip edebilirsiniz
Sevilla deplasmanında kazanarak kötü gidişi durduran Villarreal, son 1 ayda müthiş form yakalayan Getafe ile saatler 20.30’u gösterdiğinde kozlarını paylaşırken, günün kapanışında saat 23.00’te Enes Ünal’lı Valladolid, formda Valencia’yla karşılaşacak.
Pazar günü 3 maçla La Liga keyfiniz sürecek. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde ligin iki formda ekibi Osasuna ile Real Sociedad karşı karşıya gelirken, 18.00’de Real Betis, hataya tahammülü olmayan Atletico Madrid’i ağırlayacak. La Liga’da Noel arası öncesinde son maçta ise saat 23.00’te El Clasico’da müthiş performansıyla övgü alan Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Tüm maçlar D-Smart 77. kanal Spor Smart’tan futbolseverlerle buluşacak ve D-Smart GO’dan da izlenebilecek. Unutmayın! Bu sadece futbol değil, bu LaLiga.
MAÇ PROGRAMI
20 ARALIK CUMA
23.00 LA LIGA: EIBAR - GRANADA (CANLI) SPOR SMART
21 ARALIK CUMARTESİ
15:00 LA LIGA: MALLORCA - SEVILLA (CANLI) SPOR SMART
18.00 LA LIGA: BARCELONA - ALAVES (CANLI) SPOR SMART+YOUTUBE
20.30 LA LIGA: VILLARREAL - GETAFE (CANLI) SPOR SMART
23.00 LA LIGA: VALLADOLID - VALENCIA (CANLI) SPOR SMART
22 ARALIK PAZAR
16:00 LA LIGA: OSASUNA – REAL SOCIEDAD (CANLI) SPOR SMART
18.00 LA LIGA: REAL BETIS – ATLETICO MADRID (CANLI) SPOR SMART
23.00 LA LIGA: REAL MADRID – ATHLETIC BILBAO (CANLI) SPOR SMART
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