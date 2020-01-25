La Liga | Valencia Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Mestalla’da Valencia, lider Barcelona’yı konuk edecek. Şampiyon adaylarının en çok zorlandığı deplasmanların başında gelen Mestalla’da neler olacağını merak ediyor musunuz?

Valencia Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Valencia Barcelona maçı 18:00'de başlayacak. Mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart ya da D-Smart YouTube adresinden (https://youtube.com/dsmartdunyasi) takip edilebilecek.

Spor Arena olarak biz de karşılaşmayı sizlere anbean, kesintisiz bir şekilde canlı yayınla aktaracağız.

Muhtemel 11'ler...

Valencia: Domenech; Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya; Cheryshev, Kondogbia, Coquelin, Soler; Rodrigo, Gameiro

Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Umtiti, Pique; Roberto, Busquets, De Jong, Rakitic, Alba; Griezmann, Messi

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MAÇ ÖNÜ NOTLARI

Valencia'da sakatlıkları bulunan Cristiano Piccini, Goncalo Guedes ve Manu Vallejo kadroda olmayacak. Rodrigo Moreno'nun durumu maç saati netleşecek.

Dani Parejo'nun da cezası söz konusu... Ferran Torres veya Geoffrey Kondogbia'nın Parejo yerine ilk 11'de olması şaşırtmaz.

Barcelona cephesinde ise Luis Suarez ve Ousmane Dembele'nin sakatlığı sürüyor. Yedek eldiven Neto'nun da maça yetişmesi beklenmiyor.

Setien'in 3-5-2 ile takımı sahaya sürmesi, en ileride Messi ile Griezmann'ın yer alacağı söyleniyor.

Ronaldinho'dan Valencia ağlarına enfes bir gol! İzleyelim...





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