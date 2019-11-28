La Liga maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu! Büyük heyecan D-Smart'ta...
D-Smart, La Liga'nın yayın haklarını aldığını duyurdu.
Futbolseverlere büyük müjde... D-Smart, La Liga'nın yayın haklarını aldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Bu sadece futbol değil Bu La Liga! İspanya futbol ligi La Liga, 3 yıl boyunca sadece D-Smart ve D-Smart GO'da!" ifadeleri yer aldı.
Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale'in, İspanyol ekibiyle attığı en güzel golleri izlemek için videoya tıklayınız...
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