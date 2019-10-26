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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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26.10.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

LA Lakers, sezonun ilk galibiyetini aldı! Utah Jazz'ı 95-86 yendi...

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LA Lakers, sezonun ilk galibiyetini aldı! Utah Jazz'ı 95-86 yendi...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 95-86 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Utah Jazz'ı 95-86 yenerek sezonun ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Anthony Davis ise 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sezon ikinci maçında ilk mağlubiyetini alan Jazz'da Donovan Mitchell'ın 24, Mike Conley'nin 13 sayılık performansları yenilgiyi önleyemedi.

- Çekişmeli maç Nuggets'ın

Normal süresi 95-95 eşitlikle sona eren günün çekişmeli mücadelesinde Denver Nuggets, sahasında Phoenix Suns'ı 108-107 yendi.

Sezona 2'de 2 yaparak başlayan ve Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükselen Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 27 sayı ve 7 ribaunt, Malik Beasley ise 17 sayıyla skora katkı sağladı.

Suns'ta Kelly Oubre 23 sayı ve 8 ribauntla takımın en skorer oyuncusu olurken, Frank Kaminsky 19 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...

Boston Celtics-Toronto Raptors: 112-106
Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 99-121
Brooklyn Nets-New York Knicks: 113-109
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 116-123
Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 102-110
Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 85-97
Denver Nuggets-Phoenix Suns: 108-107 (uzatmada)
Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 112-122
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 95-86 

LA Lakers, sezonun ilk galibiyetini aldı Utah Jazzı 95-86 yendi...

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