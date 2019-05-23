La Gazetta Della Sport: Merih Demiral Juventus'la 5 yıllık anlaşma sağladı
İtalyan basınının önemli yayın organı La Gazetta Della Sport'un muhabiri Nicolò Schira, Merih Demiral'ın Juventus'la 5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Alanyaspor'da gösterdiği performansın ardından Serie A ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral'ın Juventus'la anlaştığı iddia edildi.
La Gazetta Della Sport muhabirinin verdiği bilgiye göre; Merih'in menajeriyle Juve'nin sportif direktörünün bir araya geldiği ve görüşme neticesinde anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.
Merih'le Juventus arasında yapılan anlaşmanın 5 yıllık olduğu öne sürüldü.
Transferle ilgili resmi açıklama ise henüz yapılmadı.
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