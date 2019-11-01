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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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01.11.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

LA Clippers, Kawhi Leonard'la kazandı! 38 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma...

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LA Clippers, Kawhi Leonard'la kazandı! 38 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 103-97 mağlup etti.

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Clippers, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından konuk ettiği San Antonio Spurs'u 103-97 yendi.

Sezonun dördüncü galibiyetini elden eden Clippers'ta Kawhi Leonard 38 sayı, 12 ribaunt ve 4 top çalma, Montrezl Harrell ise 24 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon dördüncü maçında ilk yenilgisini alan Spurs'ta DeMar DeRozan

29 sayı ve 7 ribaunt, Derrick White 20 sayı ile takımının en skorer oyuncuları oldu.

- Pelicans ilk galibiyetini aldı

NBA'in genç oyunculardan kurulu temsilcisi New Orleans Pelicans, bu sezonki ilk galibiyetini konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-107 yenerek aldı.

Pelicans'ta Jahlil Okafor 26 sayı ve 5 ribaunt, Brandon Ingram 25 sayı ve 5 asist, Frank Jackson 21 sayı, Jrue Holiday ise 19 sayı ve 7 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon ikinci kez sahadan mağlup ayrılan üç galibiyetli Nuggets'ta Michael Porter 15, Jamal Murray ve Jerami Grant 14, Nikola Jokic 13, Malik Beasley 11, Mason Plumlee ve Paul Millsap 10’ar sayı kaydetti.

- Heat deplasmanda kazandı

Doğu Konferansı temsilcilerini karşı karşıya getiren günün diğer karşılaşmasında Miami Heat, deplasmanda Atlanta Hawks'u 106-97'lik skorla geçti.

Beşinci maçında elde ettiği dördüncü galibiyetle sezona iyi bir başlangıç yapan Heat'te Kendrick Nunn 28, Tyler Herro 17 sayı, Meyers Leonard 16 sayı ve 8 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun üçüncü yenilgisini alan Hawks'ta DeAndre' Bembry 18 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle "triple-double"a yaklaşan bir performans sergilerken, Jabari Parker 23, John Collins 12 sayı attı.

LA Clippers, Kawhi Leonardla kazandı 38 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma...

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