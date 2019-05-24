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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sabah
24.05.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Kyle Korver fotokopi makinesi ile takas edilmiş

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Kyle Korver fotokopi makinesi ile takas edilmiş

NBA’in en iyi şutörlerinden biri olan Kyle Korver, 2003’te lige seçildiğinde Nets’in kendisini Philadelphia 76ers’e takas etmesinin perde arkasını bu sözlerle anlattı

2003 NBA seçmelerinde 51. sırada New Jersey Nets tarafından seçilen Kyle Korver, işe yaramaz bulunduğu için alelacele Philadelphia 76ers'e takas edilmişti.

Ve aradan geçen 16 yıl boyunca Korver NBA'in en iyi şutörlerinden biri oldu. Şimdi 39 yaşına basan tecrübeli oyuncuya 2003'te mezun olduğu Creighton Üniversitesi tarafından onursal doktorluk unvanı verildi.

Kürsüye gelen Korver ise takası ile ilgili çok ilginç bir hikâye anlattı:

"Buna takas demek doğru mu bilmiyorum. Bir miktar para (125 bin $) karşılığında satıldım. Daha sonra bu paranın ne olduğunu öğrendim. Yaz Ligi'ne giriş ücreti olarak kullanmışlar, kalanı ile de fotokopi makinesi almışlar. Sizin değeriniz ne kadardır? Benimki bir fotokopi makinesi kadarmış. Ancak sorun değil... Çünkü birkaç yıl önce o makine bozulmuş ama ben hâlâ oynuyorum."

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