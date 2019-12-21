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Futbol
DHA | İbrahim ALİOĞLU
21.12.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

KVC Westerlo'dan Abdurrahim Dursun'a teklif!

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KVC Westerlo'dan Abdurrahim Dursun'a teklif!

Trabzonspor'un genç sol beki Abdurrahim Dursun'a Belçika ekibi KVC Westerlo'nun resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Westerlo Kulübü, 21 yaşındaki defans oyuncusu için bordo mavili takıma resmi teklifini iletirken, Belçika ekibinin satın alma opsiyonlu kiralık ya da şartların oluşması durumunda direk bonservisiyle birlikte genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

Özellikle Westerlonun başkan yardımcılığı görevini yürüten Hasan Çetinkayanın da bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği bildirildi.

Türkiye Ümit Mili takım formasını da giyen başarılı sol bek Trabzonspor ile bu sezon 3 Avrupa, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig maçına çıktı.

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