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Kuzminskas, Olimpia Milan’da

İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan, Litvanyalı basketbolcu Mindaugas Kuzminskas’ı transfer etti.

AA
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KULÜPTEN yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks’te forma giyen 28 yaşındaki Kuzminskas ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Ülkesinde Sakalai, Perlas, Siauliai ve Zalgiris, İspanya’da Unicaja Malaga gibi takımlarda oynayan Litvanyalı forvet, geçen sezon New York Knicks formasıyla NBA’e adım atmıştı. İki ay önce ayrıldığı Knicks’te 69 maça çıkan Kuzminskas, 6.2 sayı, 1.8 ribaunt, 1 asist ortalamaları yakalamıştı.

Kuzminskas, Olimpia Milan’da

Kadrosunda Andrew Goudelock, Vladimir Micov, Jordan Theodore, Patric Young, Dairis Bertans ve Curtis Jerrells gibi daha önce Türkiye’de forma giyen birçok oyuncu bulunduran AX Armani Exchange Olimpia Milan, THY Avrupa Ligi’nde 15 haftada elde ettiği dört galibiyetle son sırada yer alıyor.

Mindaugas Kuzminskasitalya

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