Kuzey Kore'den ilginç yasak

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeyle diplomatik kriz halinde olan Kuzey Kore ilginç bir karara imza attı. İtalya Serie B'de Perugia takımında forma giyen Kuzey Koreli forvet Han Kwang-Song'un, İtalya televizyonlarında boy göstermesi yasaklandı.
La Stampa Gazetesi'nde yer alan habere göre, 19 yaşındaki forvet Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan bir uyarı telefonu aldı. Genç oyuncunun bu konuşmadan oldukça etkilendiği ve ağladığı belirtildi.
Kuzey Kore'nin futbolculara genel olarak konuşma yasağı koyduğu belirtilirken, Çizme'de futbol yaşamını sürdüren genç forvetin ülkesine geri dönderilme riski ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.
Kuzey Kore Milli Takımı'nda da forma giyen Han'ın ailesi hala Kuzey Kore'de yaşıyor. Bunun için Han'ın İtalya'dan ülkesine dönmeyi reddetmesi, daha büyük problemlerin çıkmasına yol açabilir.
Öte yandan İtalya'da Kuzey Koreli oyuncuların transfer edilmesi tartışma konusu yapmılmıştı. Fiorentina Kuzey Koreli oyuncu Choe Song Hyok'u transfer etse de, oyuncunun maaşının yüzde 70'ini Pyongyang'a gönderildiği ortaya çıkınca sözleşmesi 2016 yaz ayında feshedildi.