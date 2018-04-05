Kuyt, Feyenoord'un gençlerini çalıştıracak
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt, Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Feyenoord'un 19 yaş altı takımını çalıştıracak.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 37 yaşındaki Kuyt'un 2018-2019 sezonunda takımın 19 yaş altı takımını çalıştıracağı belirtildi.
Açıklamada, Kuyt'un şu anda Hollanda Üçüncü Ligi'nden (Derde Divisie) Quick Boys takımının yardımcı antrenörü olduğu belirtilirken UEFA A Antrenör Kursu'nda eğitim gördüğü kaydedildi.
Yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ve çok istekli olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu Kuyt, genç takımın kulübün can damarı olduğunu aktararak, "Farklı seçenekler vardı fakat 19 yaş altı takımını çalıştıracak olmak bana en iyi hissi verdi. Kalitemi ve tecrübelerimi onlara aktarabileceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.
2015-2016 sezonu öncesi Feyenoord ile sözleşme imzalayarak ülkesine döndükten sonra Rotterdam ekibinin 18 yıl sonra lig şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynayan 37 yaşındaki Kuyt, 19 yıllık profesyonel kariyerini geçen sene noktalamıştı.
Bir dönem giydiği Fenerbahçe forması ile 95'i lig olmak üzere tüm kulvarlarda 130 maça çıkan deneyimli futbolcu, rakip fileleri 37 kez havalandırdı.
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