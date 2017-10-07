Kutlu: "Her Çinli Beşiktaş'ı bilir hale geldi"

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin pazarının Beşiktaş Kulübü için büyük önem taşıdığını belirterek, "Kulübümüzün değerleri, 115 yıllık hikayesi, Çin halkının değerleriyle örtüşüyor. Bizi seveceklerini düşünüyoruz." dedi.



Beşiktaş'ı taraftar bazında büyütmeyi amaçladıklarını vurgulayan Kutlu, "Başkanımız da bunu sık sık dile getiriyor. Amacımız Beşiktaş'ı daha büyük kitlelere ulaştırmak. Hem global kulüpler seviyesine gelmek hem de gelirleri artırmak istiyoruz. Maliyetlerin yükseldiği bir ortamda yurt dışından da gelir getirici çalışmalar yapmak lazım." diye konuştu.



Hedefledikleri çalışmalar açısından Çin'in önemli bir pazar olduğunu anlatan Kutlu, şöyle devam etti:



"Futbola büyük ilgi var. 1,5 milyar nüfusa sahip ve önemli takımlar bu ülkede maç yapıyor. Geç bile kaldık. Çin'e gidip maç yaparak bir başlangıç yaptık. İlerleyen dönemlerde daha uzun süreli kamp yapma düşüncemiz var. Çin'deki ilk maçımızı bile 91 milyon kişi izledi. Kış aylarını kendimizi anlatmakla geçirip, yazın da mümkün olduğunca Çin'e gitmek istiyoruz."



"Her Çinli Beşiktaş'ı bilir hale geldi"

Yaptıkları ilk temasların karşılığını almaya başladıklarını altını çizen Kutlu, "Beşiktaş ile ilgili bilinirlik kaygısı yaşamıyoruz. Sporla ilgilenen her Çinli Beşiktaş'ı bilir hale geldi. Çin devlet televizyonu ve Çin'in resmi kanalları Türkiye'ye gelip semtimiz ve Beşiktaş Müzesi ile ilgili yayınlar yaptılar. Reaksiyonları görüyoruz. Yaptığımız faaliyetler gelir getirici olmak zorunda değil. İlişki önemli. Çin kapısını açtık. Umduğumuzdan daha iyi tepkilerle karşılaştık. Bizi çok sevdiler. Ülkemizde ve Avrupa'da insanlar futbola tutkuyla bakıyor. Çin'deki insanlar ise eğlence olarak görüyor." ifadelerini kullandı.



Çin'de açacakları ofisin faaliyetleri konusunda bilgi veren Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ofis, oradaki devlet ve medyada ulaşmamız gereken birimlerle teması sağlayacak. Sosyal medyamıza arabuluculuk yapacak. Orada birinin varlığı önemli ama abartılacak bir pozisyon değil. Çin'deki Türk arkadaşlardan destek alacağız."



Çin'de çalışmalar yapmak için geç kalmadıklarını anlatan Kutlu, "Çin'de birkaç yıl önce futbol patladı. Ürün satışlarının yüzde 70'ini Çin'de yapan kulüpler var. Israrla ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürsek kısa sürede diğer Avrupa kulüpleriyle arayı kapatabiliriz. Görünürlülüğümüzü artırmamız lazım." yorumunu yaptı.



Beşiktaş'ın da popüler futbolcularının bulunduğuna dikkati çeken Umut Kutlu, "Takımın yarıdan fazlası Çin'de çok iyi biliniyor. Kalanları da tanıyorlar. 5 yıl olsa bilinirlilik oluşturmak güçtü. Konfederasyon Kupası yüzünden Çin'e takımla gidemeyen Quaresma ve Pepe'yi oradaki futbolseverler çok sordu. Gitmeden oyuncularımızı isimleriyle bekliyorlardı. Cenk ve Oğuzhan'ın ciddi potansiyeli var. Kısa sürede önemli etkiler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Yuyao: "Beşiktaş'ın Çin'e gelmesi herkesi mutlu etti"

Çin Uluslararası Radyo Muhabiri Ma Yuyao ise Beşiktaş'ın Çin'de özel maç oynamasının yanı sıra yöneticilerinin bu ülkede temaslarda bulunmasının iki ülke ilişkileri açısından da önemli olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki kültürel iletişim çok önemli. Arkadaşlarım Beşiktaş, Türkiye ve Türk futbolu hakkında çok bilgi edindiler. Türkiye'yi yakından tanımış oldular." diye konuştu.



Yuyao, Çin'e gelmeden önce siyah-beyazlı ekip hakkında zaten bilgi sahibi olduklarına değinerek, "Sonuçta son iki sezonun şampiyonu. Beşiktaş'ın Çin'e gelmesi herkesi mutlu etti." ifadelerini kullandı.