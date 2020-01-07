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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Küsmedi, gitmedi, çok çalıştı ve takıma döndü: Mehmet Ekici

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Küsmedi, gitmedi, çok çalıştı ve takıma döndü: Mehmet Ekici

Sezon başında TFF’ye verilen listeye alınmamasına rağmen takımla idmanlara çıkmaya devam eden ve kendisine antrenör tutan Ekici, Ozan Tufan gibi bir ‘yeniden doğuş’ hikayesine imza atmak için ilk adımını attı.

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe'de de önceki gün başlayan Antalya kampına Mehmet Ekici’nin de götürülmesi pek çok kişi için sürpriz oldu. Ancak sarı lacivertli takımı yakından takip edenler için bu, beklenen bir gelişmeydi. Zira Mehmet Ekici, orta sahadaki oyuncu çokluğu nedeniyle sezon başında TFF’ye bildirilen listeye alınmamasına rağmen antrenmanlarını hiç aksatmadı.

ÖZEL HOCA TUTTU

Başkası olsa belki küser, içine kapanır, kapıyı vurup giderdi ama o, her an oynayacakmış gibi çalışmalarına devam etti. 29 yaşındaki futbolcu, takım idmanlarıyla yetinmedi, son 1.5 aydır parasını kendi cebinden karşıladığı özel bir antrenör tuttu

OYNAMA ŞANSI YÜKSEK

Çocukluk yaşında edindiği Alman disiplininin yanı sıra, Ozan Tufan’ın müthiş geri dönüş hikayesinden etkilenen Mehmet Ekici, 2 Şubat’ta TFF’ye verilecek yeni takım listesine adını yazdırmaya kararlı. Ekici’nin, sakatlıkları bulunan Miha Zajc ve Victor Moses’tan birinin yerine A takıma dahil edilmesine ‘yüksek ihtimal’ gözüyle bakılıyor.

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