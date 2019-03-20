Kurtuluş günü 4 Nisan!

Sarı lacivertli yönetim, bu kampanyayla hem taraftarları ortak bir hedefte birleştirmeyi hem de UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları kıskacındaki kulübe nefes aldırmayı amaçlıyor. Diğer hedef ise, gelecek yönetimlere mali açıdan ‘arınmış’ bir Fenerbahçe bırakmak.

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç ile yönetiminin rekor miktarda katılım ve bağış beklediği kampanyanın başlayacağı tarih belli oldu: 4 Nisan Perşembe. · ‘Fener ol’ sloganıyla organize edilen tarihin en büyük seferberliği, 7’den 77’ye sarı lacivertli taraftarları aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor. · Sarı lacivertlilerde 4 Nisan’da startı verilecek bu seferberlik kapsamında atılacak tüm adımlar; ‘bağış’ mantalitesi çerçevesinden ziyade, ‘birlik-beraberlik’ örgüsü ışığında ilerleyecek. · ‘Fener ol’ seferberliğinde ilk hedef; ‘UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak’ şeklinde belirlendi. · İkinci ve daha ciddi şekilde üzerinde durulan hedef ise; ilerleyen yıllarda görev yapacak yönetimlere mali anlamda ‘arınmış’ bir Fenerbahçe bırakmak. Yani, geleceğe de ‘Fener ol’mak...

2 yıl sürecek seferberlik tüm dünyaya örnek olacak

BAŞKAN Ali Koç ve yöneticilerin bu noktada en çok üzerinde durduğu konu; ‘Fener ol’ seferberliğinin kamuoyunda doğru anlaşılması. Yapılması planlanan 2 yıllık atılımın, tüm dünyaya örnek olacağı düşünülüyor. Çünkü ilk defa bir kulüp, böylesine geniş kapsamlı bir atılımla mali desteğin tabana yayılmasını sağlamaya çalışıyor.

· Fenerbahçe yönetiminin uzun süredir titizlikle hazırlandığı tarihi seferberlikte herhangi bir maddi limit, rakam veya beklenti söz konusu değil.

· Yönetim, Fenerbahçe taraftarı olan ünlüler ya da tribündeki taraftarlardan gelecek desteği ve rakamları, ‘miktarı ne olursa olsun’ aynı değerde görüyor.







TARİHİ seferberliğin tanıtımında, ünlü sanatçıların yanı sıra Türkiye’nin tanıdığı iş insanları da görev alacak.

Dileyen taraftarlar SMS yoluyla katılabilecek

‘FENER ol’ seferberliğinde, sarı lacivertli renklere gönül veren Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve Emre Karayel gibi ünlülerin önemli roller alması planlanıyor. Söz konusu ünlüler sık sık görsel medyadan yapılacak canlı yayınlara katılarak, ‘Fener ol’ seferberliğini anlatacak.

· Sarı lacivertli kulüp seferberlik sürecini ‘fenerbahce.org’ adresli resmi internet sitesi üzerinden yürütecek. Farklı bir site ya da yapılanma üzerinden destek alınmayacak. Ayrıca SMS ile de ’Fener ol’a katılmak mümkün olacak.

· ‘Taraftar olmadan kulüp olmaz’ mottosuyla yola çıkılan ‘Fener ol’ seferberliğinin startı, son anda bir değişiklik olmazsa 4 Nisan Perşembe günü verilecek.

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