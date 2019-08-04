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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.08.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Kurtdereli yağlı güreşleri hangi kanalda saat kaçta?

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Kurtdereli yağlı güreşleri hangi kanalda saat kaçta?

Kurtdereli yağlı güreşleri, bugün gerçekleşecek karşılaşmalarla başpehlivanını belirleyecek. Ekranlardan canlı olarak da takip edilebilecek olan Kurtdereli yağlı güreşleri heyecan dolu anlara sahne olacak. Peki, Kurtdereli yağlı güreşleri hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Kurtdereli yağlı güreşleri canlı yayın ile tüm heyecanı izleyicilerle buluşturacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün başpehlivan belli olacak.

KURTDERELİ YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Kurtdereli yağlı güreşleri, 14:30 itibariyle TRT Avaz kanalından izlenebilecek. Saat 11.30 itibariyle başlayacak olan etkinlikler, yerel televizyonlar Kanal V ve Tek Rumeli TV'den canlı izlenebilecek.

İLK GÜN NELER OLDU?

Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştiriliyor.

Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Balıkesir Güreş İl Temsilcisi Raşit Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin Kırkpınar'ın rövanşı niteliğinde devam ettiğini söyledi.

Ataş, organizasyonda ilk kez bu kadar yüksek katılım sağlandığını belirterek,"Gerçekten kıran kırana mücadeleler oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Karesi Belediye Başkanımız, Federasyon Başkanımız yağlı güreşe destek veriyor, değer verip değer katıyorlar." diye konuştu.

Balıkesir'in Kırkpınar'da en çok başpehlivan çıkaran şehir olduğunu ifade eden Ataş, şöyle konuştu:

"Kurtdere Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl inanılmaz bir final müsabakası yaşandı. Bu yıl da başpehlivanlık güreşlerinde Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, geçen yılın Kurtdereli Başpehlivanı Ali Balaban ve Kurtdere'de kemerin ebedi sahibi Orhan Okulu favori güreşçiler arasında. Tabii ki başpehlivanlarımız büyüklerimizin gelmesinden dolayı heyecan yaratıcı müsabakalar çıkaracaklar. Tüm seyircilerimizi Kurtdere'ye bekliyorum."

60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri 4 Ağustos tarihinde yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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