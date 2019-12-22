Kurtarma derbisi: Fenerbahçe - Beşiktaş

TÜRK futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Süper Lig’de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ev sahibi sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar ile Garry Rodrigues yok. Konuk takımda ise sakat olan Douglas ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.

KAYBEDEN TARAF YANAR!

2019 yılının son derbisi niteliği taşıyan karşılaşma, iki takımın Süper Lig’deki iddiasının devamı açısından büyük önem taşıyor. 25 puanlı Fenerbahçe, 16. haftaya lider Demir Grup Sivasspor’un 8 puan gerisinde girerken, Beşiktaş ise 6 puan arkasında. Dolayısıyla beraberlik dahi iki ekibe yaramıyor.

HOCALAR iÇiN ÇOK KRiTiK

Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbiyi kazanan takım zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmekle kalmayıp, teknik direktörüne de rahat nefes aldıracak. Zira iki ekibin hocaları Ersun Yanal ve Abdullah Avcı, beklenmedik puanları nedeniyle büyük baskı altındalar. Özellikle de Yanal açısından durum kritik; olası bir mağlubiyet halinde tecrübeli teknik adamla yolların ayrılması ihtimali iyice artacak.

KADIKÖY’DE F.BAHÇE FARKI

Saha ve seyirci avantajına sahip Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı evindeki son 17 maçı yitirmedi. Sarı lacivertliler, 17 Nisan 2005’teki 4-3’lük lig mağlubiyetinin ardından siyah beyazlılar ile Kadıköy’de yaptığı 17 resmi karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 10 kez kazandı, 7 kez de berabere kaldı.

GOLLÜ GEÇER

Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki 7 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, bu karşılaşmaların 6’sında gol yedi.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Dirar, Ozan, Emre, Gustavo, Kruse, Deniz, Muriç

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Diaby, Ljajic, Caner, Burak

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