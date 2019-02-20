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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Kürsüde bayrak dersi veren Selen Gündüz o anları anlattı

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Kürsüde Türk bayrağının önüne kendi bayrağını açmak isteyen İranlı sporcuya izin vermeyen ve videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kıran 14 yaşındaki milli tekvandocu Selen Gündüz, o anları anlattı...

Altın madalya kazandığı turnuvada, kürsüde gösterdiği bayrak hassasiyetiyle takdir toplayan milli tekvandocu Selen Gündüz, "Bu benim hakkım, benim bayrağım önde durmalı, diyerek bayrağı iyi bir hareketle öne aldım. Türk bayrağını öne çıkardığım için gururlu ve mutluyum." dedi.

Gündüz, Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 13-16 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 37 kilogramda birinci olarak altın madalya kazandı.

Madalya almak için 2'nci ve 3'üncü olan sporcularla birlikte kürsüye çıkan 14 yaşındaki Gündüz, 2'nci olan İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyerek, milli hassasiyet gösterdi.

Bu hareketi sosyal medyada paylaşılan videolarla hızla yayılan Gündüz, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Gösterdiği Türk bayrağı hassasiyetiyle yazılı, görsel ve sosyal medyada geniş yer bulan ve kamuoyunun takdirini kazanan 8. sınıf öğrencisi Selen Gündüz, şampiyonluk hikayesini ve yaşananları AA muhabirine anlattı.

"Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak istiyorum"

Gündüz, 3 yıldır tekvando yaptığını belirterek, hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek ve Türkiye'ye yeni madalyalar kazandırmak olduğunu söyledi.

Jimnastik eğitiminin ardından tekvandoya başladığını aktaran Gündüz, sarı kuşakken antrenörü Çağrı Kızıl'ın kendisini üst gruba yeterli görmesi üzerine geçiş yaptığını, orada daha profesyonel arkadaşlarla çalışınca başarılı olduğunu söyledi.

Gündüz, tekvandoda başarıyı çok çalışarak ve müsabakalarda kendine güvenerek elde ettiğini kaydederek, "Arkadaşlarımın ve hocalarımın sayesinde oldu. Ailem beni her yönde destekliyor." dedi.

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda zorlu 5 maç yaptığını aktaran Gündüz, her müsabakasını final maçı gibi oynadığını anlattı.

Gündüz, yaptığı maçlar sonrası birinci olarak kürsüye çıktığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimle gurur duydum, sonuçta Türkiye'yi temsilen gitmiştim. Birinci olup altın madalya aldım. 2'nci olan İranlı sporcunun bayrağı çok büyük olduğu için toplu fotoğraf alırken önüm biraz kapandı. Bu durumdan hiç mutlu olmadım. Bayrağımı ve kendimi gösterebilmek için bir hareketle bayrağımı öne aldım."

"İstiklal Marşı'nı okutmak beni gururlandırdı

Selen Gündüz, gösterdiği Türk bayrağı hassasiyetiyle sosyal medyada geniş yer bulan görüntülere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Madalya töreni) İranlı sporcunun bayrağı çok büyüktü, bizim bayrağımız yanında biraz küçük kalmıştı ve ben de onun 2'nci olduğunu düşünerek 'bu benim hakkım, benim bayrağım önde durmalı' diyerek bayrağı iyi bir hareketle öne aldım. Böylece oradakilerin, hakemlerin, hocaların güvenini kazandım. Hepsi beni tek tek tebrik etti. Türk bayrağını öne çıkardığım için gururlu ve mutluyum. Bu sayede Türkiye gururlandı."

Turnuvada İstiklal Marşı'nı okutmaktan ve Türk bayrağını göndere çektirmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Gündüz, "Birincilik kürsüsünde bulunmak çok güzel bir duyguydu. Türk bayrağını en üstte görmek ve İstiklal Marşı'nın okunması beni gururlandırdı." dedi.

Kürsüde bayrak dersi veren Selen Gündüz o anları anlattı

"Gündüz, hızlıca başarılı sonuçlar elde etti"

Antrenör Çağrı Kızıl da, Gündüz ile bir okul seçmesinde tanıştıklarını belirterek, seçmelerde çocuklara esneklik, kuvvet, genel dayanıklılık, kontroller gibi testler yaptıklarını aktardı.

Kızıl, "Fiziğini görünce bu çocuk yetenekliye benziyor diye direkt anladım. Hemen ailesini buldum, testlerden de çok yüksek puan aldı. Bir süre altyapı eğitimlerine katıldı, sonra çok erken olmasına rağmen onu üst gruba dahil ettik, ilk aşamada zorlandı ancak uyum sağladı." dedi.

Gündüz'ün hızlıca başarılar elde ettiğini vurgulayan Kızıl, ilk altın madalyasını Sofia Open G-1'de alan, sonrasında İstanbul şampiyonlukları olan ve çeşitli dereceler kazanan Selen'in, son büyük başarısını Turkish Open G-1 Turnuvası'nda elde ettiğini söyledi.

Antalya'daki turnuvaya 66 ülkeden 2 bin 94 sporcunun katıldığını dile getiren Kızıl, şu bilgileri verdi:

"Bu turnuvada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları da yarıştı. Türkiye olarak çok başarılı bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kulüp olarak da 7 madalya aldık. Kulüp bazında çok büyük bir başarıydı. Selen'in kilosunda 47 sporcu vardı, 5 maç kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Finalde de İranlı rakibini yenerek şampiyon oldu. Selen, 37 Kilogram Yıldızlar'da şampiyon oldu."

"Selen için geleceğin olimpiyat şampiyonu diyebiliriz"

Çağrı Kızıl, Gündüz'ün 3 yıldır antrenmanlara düzenli bir şekilde katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Düzenli çalışmanın karşılığını da, aldığı şampiyonluklarla gösteriyor. Selen'in şimdiki ilk amacı önümüzdeki hafta Yunanistan'ın Selanik kentinde Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda birinci olarak Finlandiya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kota almak ve milli takımımızı temsil etmek. Yazın Avustralya'nın Sidney kentinde dünya şampiyonası var. İnşallah dünya şampiyonasında tekrar İstiklal Marşımızı dinletmek en büyük hedefi. Selen için geleceğin olimpiyat şampiyonu diyebiliriz. Hedeflerimiz bu yönde. Selen, şu anda kendi yaş grubunun en başarılı sporcularından biri. Ülkemizi çok iyi temsil ediyor. İnşallah hedefimiz olimpiyat."

Kızıl, Selen Gündüz'ün 2028'de yapılacak olimpiyatlarda altın madalya almasını beklediklerini kaydederek, önlerinde 9 yıllık bir süreç olduğunu, bu zaman zarfında Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar almayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüp olarak Selen Gündüz gibi birçok başarılı sporcuya sahip olduklarını dile getiren Kızıl, onlardan da büyük başarılar, yeni altın madalyalar ve şampiyonluklar beklediklerini vurguladı.

Selen Gündüz ile birlikte yarın Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşecekleri bilgisini veren Kızıl, Selen'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de tanışmak istediğini sözlerine ekledi.

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