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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kural hatası var’ diyenler yanılıyor’

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‘Kural hatası var’ diyenler yanılıyor’

Bülent Yavuz ‘F.Bahçe aut atarken ceza alanında olan Cisse’nin golü atması kurallara aykırı’ iddiasını yorumladı.

Maçın 46. dakikasında kaleci Altay’ın aut atışı sırasında Jailson’un uzaklaştırmak istediği top Bakasetas’a çarparak ceza sahası içindeki Cisse’nin önünde kaldı. Bu oyuncu da golü atıp, Alanya’yı 2-1 öne geçirdi. Altay aut atışı kullandığı sırada Cisse henüz ceza alanı içinde olduğu için ‘kural hatası var’ iddiasında bulunanlar oldu ama öyle değil. Sebebini açıklayalım:

Değişen yeni kurala göre kaleciler veya savunma oyuncuları aut atışı yaparken, ceza alanı içinde takım arkadaşlarına pas verebilir. Bu esnada top oyuna girinceye kadar rakip oyuncular ceza alanı dışında olmak zorundadır.

BiR TEK iSTiSNA VAR

Ancak bir istisnası var: Aut atışını yapan takımın oyuncuları topu bir an önce oyuna sokarak avantaj kullanmak isterlerse, rakip futbolcular ceza alanında olsa dahi hakem buna müsaade eder. Fenerbahçe maçında da bu oldu. Altay topu oyuna çabuk sokuyor. Bu sırada ceza alanını terk etmek üzere olan Cisse, Bakasetas’a çarpan topun boşta kaldığını görüyor ve koşup golünü atıyor. Bu arada Bakasetas’ın ceza alanı dışından gelip topu çaldığını da unutmayalım. Böyle bir durumda kural geriye işlemez. Kural, avantajını kullanan takımın lehine dönmez, yani kurtarmaz. Bu açıdan gol, kurala uygun olarak geçerli sayılmıştır. Bazı serbest atışlarda da durum böyledir. Serbest atışlar kullanılırken hakemler savunma takımının topun çok yakınında olduğunu görür ama topun oyuna girmesine müsaade eder.

Kural ne diyor?

Kale vuruşu esnasında rakip oyuncular vuruş yapılıncaya kadar ceza alanı dışında olmalıdır. Eğer rakip oyuncu ceza alanı içinde kalır veya ceza alanına girerek vuruştan önce önce top için mücadele eder veya topa dokunursa vuruş tekrarlanır. Ancak bir takım hızlı bir kale vuruşu kullanmak isterse ve vakit bulamadığı için ceza alanını terk etmemiş rakip oyuncu topu keserse hakem oyunu devam ettirir.

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