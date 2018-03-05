Kural hatası direkten döndü
Sahada iki top olduğu için maçı durdurup Larsson’a sarı kart gösteren Kardeşler, hata yapıp oyunu direkt vuruşla başlattı. Bu atışta top direkt kaleye gitseydi kural hatası olacaktı.
Hakem Arda Kardeşler, maçta 2 tane çok önemli hata yaptı. Kardeşler, 63. dakikada sahada iki top olduğu için oyunu durdurdu ve Akhisarlı Larsson’a sarı kart gösterdi. Ardından da oyunu direkt vuruşla başlattı. Oyunun başlama şekli yanlıştı. Eğer ikinci top için durdurdu ise hakem atışıyla başlatması lazımdı. Larsson’a sarı kart göstermek amacıyla durdurdu ise (Ki, Larsson ikinci topa vurdu) endirekt vuruşla başlatması gerekirdi.
FERNANDAO’NUN DÜŞÜRÜLÜŞÜ PENALTI
Arda Kardeşler ikisini de yapmadı ve direkt vuruşla başlattı. Valbuena’nın kullandığı direkt vuruşta top doğrudan kaleye girmiş olsaydı, kural hatası olacaktı. Ama Valbuena orta yapmayı tercih edince ‘hakem’ hatası oldu. Kısacası Arda Kardeşler direkten döndü! Bu pozisyonun devamında Lopes, ceza alanında topa yükselen Fernandao’yu eliyle itti. Penaltı verilmeliydi ama hakem ‘devam’ dedi.
63. dakikada aktif alanda 2 top birden vardı.
Larsson, sahadaki 2. topa vurdu.
Hakem hata yapıp oyunu direkt vuruşla başlattı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle