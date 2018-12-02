Kura şansı bizimle olsun! Milli Takım'ın kader günü...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi bugün TSi 14.00’te İrlanda’nın başkenti Dublin’de çekilecek.
TRT Spor’dan yayınlanacak kura çekiminde TFF’yi Yıldırım Demirören başkanlığında bir heyet temsil edecek.
Elemelere katılacak ülkeler, UEFA Uluslar Ligi’ndeki başarılarına göre 7 torbaya ayrıldı. Türkiye, 3. torbada yer alırken, Uluslar A Ligi’nde gruplarını lider bitirerek bu organizasyonun Play-Off aşamasına kalan ülkeler için ayrı bir torba oluşturuldu.
Gruplarda ilk 2’ye giren 20 takım direkt, 4 ekip ise Uluslar Ligi’nden gelecek takımların oynayacağı Play-Off’la belirlenecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ
İsviçre
Portekiz
Hollanda
İngilter
1. TORBA
Belçika
Fransa
İspanya
İtalya
Hırvatistan
Polonya
2. TORBA
Almanya
İzlanda
B.Hersek
Ukrayna
Danimarka
İsveç
Rusya
Avusturya
Galler
Çekya
3. TORBA
Türkiye
Slovakya
İrlanda Cum.
Kuzey İrlanda
İskoçya
Norveç
Sırbistan
Finlandiya
Bulgaristan
İsrail
4. TORBA
Macaristan
Romanya
Yunanistan
Arnavutluk
Karadağ
K.Rum
Estonya
Slovenya
Litvanya
5. TORBA
Makedonya
Kosova
Belarus
Lüksemburg
Ermenistan
Azerbaycan
Kazakistan
Moldova
Cebelitarık
Faroe Adalar
6. TORBA
Letonya
Liechtenstein
Andorra
Malta
San Marino
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