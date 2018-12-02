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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Kura şansı bizimle olsun! Milli Takım'ın kader günü...

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Kura şansı bizimle olsun! Milli Takım'ın kader günü...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi bugün TSi 14.00’te İrlanda’nın başkenti Dublin’de çekilecek.

TRT Spor’dan yayınlanacak kura çekiminde TFF’yi Yıldırım Demirören başkanlığında bir heyet temsil edecek.

Elemelere katılacak ülkeler, UEFA Uluslar Ligi’ndeki başarılarına göre 7 torbaya ayrıldı. Türkiye, 3. torbada yer alırken, Uluslar A Ligi’nde gruplarını lider bitirerek bu organizasyonun Play-Off aşamasına kalan ülkeler için ayrı bir torba oluşturuldu.

Gruplarda ilk 2’ye giren 20 takım direkt, 4 ekip ise Uluslar Ligi’nden gelecek takımların oynayacağı Play-Off’la belirlenecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ

İsviçre
Portekiz
Hollanda
İngilter

1. TORBA

Belçika
Fransa
İspanya
İtalya
Hırvatistan
Polonya

2. TORBA

Almanya
İzlanda
B.Hersek
Ukrayna
Danimarka
İsveç
Rusya
Avusturya
Galler
Çekya

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  • 149Beşiktaş - Galatasaray
    1
    MS1
    1,55
    15350kez oynandı
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3. TORBA

Türkiye
Slovakya
İrlanda Cum.
Kuzey İrlanda
İskoçya
Norveç
Sırbistan
Finlandiya
Bulgaristan
İsrail

4. TORBA

Macaristan
Romanya
Yunanistan
Arnavutluk
Karadağ
K.Rum
Estonya
Slovenya
Litvanya

5. TORBA

Makedonya
Kosova
Belarus
Lüksemburg
Ermenistan
Azerbaycan
Kazakistan
Moldova
Cebelitarık
Faroe Adalar

6. TORBA

Letonya
Liechtenstein
Andorra
Malta
San Marino

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