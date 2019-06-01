Kupayı aldı gidiyor! Sarri...
Chelsea'de UEFA Avrupa Ligi zaferi kazanan teknik direktör Maurizio Sarri, takımdan ayrılmak istiyor.
60 yaşındaki teknik adamın menajeri Fail Ramadani, Sky Italia'ya ünlü çalıştırıcının takımdan gitmek istediğini açıkladı.
Ramadani, Chelsea Yöneticisi Marina Granovskaia ile gerçekleştirdiği görüşmede nihai kararlarını iletti. Roman Abramovich'in onayı ile birlikte Sarri'nin kısa Chelsea macerası da sona erecek.
Deneyimli teknik adamın Juventus ile anlaştığı ifade ediliyor. Öte yandan Sarri'nin boşluğunu doldurmak için geç kalmak istemeyen Londra kulübü, Juventus'tan ayrılan Maximilliano Allegri ile temasa geçti.
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Sezonun en çok konuşulan anlarından biri, Sarri ile Kepa'nın maç esnasında atışmasıydı...
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