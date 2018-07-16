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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Spor Arena
16.07.2018 - 23:44, Son GÃ¼ncelleme:

KupanÄ±n 1 numaralÄ± kaybedeni kibir

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KupanÄ±n 1 numaralÄ± kaybedeni kibir

UÄŸur Meleke: Bu kupanÄ±n bir numaralÄ± kaybedeni, kibir. Onurlu Ä°sveÃ§ takÄ±mÄ±, kibirli Zlatanâ€™Ä± alt etti. Kibirli Neymar, alay konusu oldu. Kibirli Messi kupaya gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla veda etti.

Koray Durkal: Rusyaâ€™da oyunun her iki yÃ¶nÃ¼nÃ¼ oynayan orta saha oyuncularÄ± fazlasÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Fransaâ€™da Kante-Pogba ve HÄ±rvatistanâ€™da Modric-Rakitic bu dengeyi iyi saÄŸladÄ±.

UÄžUR MELEKE VE KORAY DURKAL 9 SORUDA DÃœNYA KUPASIâ€™NI DEÄžERLENDÄ°RDÄ° VE EN BAÅžARILI 11â€™LERÄ°NÄ° SEÃ‡TÄ°

1- VAR sistemi herkesten geÃ§er not aldÄ± mÄ±?

2- Bu DÃ¼nya KupasÄ±â€™ndan neler Ã¶ÄŸrendik?

3- Futbol nereye gidiyor? Savunma mÄ±, hÃ¼cum mu?

4- Futbolda Fransa Ã§aÄŸÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilir miyiz?

5- Brezilya, ispanya, Almanya, Arjantin, Portekiz neden baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±?

6- 2018 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan 3 ismi kimler?

7- Fransaâ€™nÄ±n Afrika kÃ¶kenli oyuncularla kupaya uzanmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendirmeli?

8- Duran toplar gÃ¼nÃ¼mÃ¼z futbolunun neresinde?

9- 19 yaÅŸÄ±ndaki Kylian Mbappe ne kadar eder?

UÄžUR MELEKE:Â

SÃœPER LiGâ€™DE FARKLI OLUR

1- Video hakem, harika bir sÄ±nav verdi DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda. Ama kupada sporcularÄ±n sarÄ± kart gÃ¶rmekten Ã§ok Ã§ekindiklerini, hakemlerin mobbinge uÄŸramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve rahat Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± unutmamak gerek. SÃ¼per Ligâ€™de durum biraz farklÄ± olacaktÄ±r. Buna uygun Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ± gerek.

KAZANAN iYi ORGANiZASYONLAR

2- Bence bu kupanÄ±n bir numaralÄ± kaybedeni, kibir.. Onurlu Ä°sveÃ§ takÄ±mÄ±, kibirli Zlatanâ€™Ä± alt etti. Kibirli Neymar, kupanÄ±n alay konusu oldu. Kibirli Messi turnuvaya gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla veda etti. Kazananlar sÃ¼perstarlar deÄŸil, iyi organizasyonlar oldu.

DENGEYi KURAMAYAN, BAÅžARAMAZ

3-Â Futbol, hayat gibi. Sadece savunmayla ya da hÃ¼cumla da muvaffak olamazsÄ±nÄ±z. Ä°kisini de belli Ã¶lÃ§Ã¼de, dengeyle baÅŸarmak zorundasÄ±nÄ±z. Ä°spanya 2008-2012 bir rÃ¼yaydÄ±, geÃ§ti. Bir tiki-taka takÄ±mÄ± 30 yÄ±lda bir gelir. Aslolan dengedir. Fransaâ€™ya zaferi getiren de bu duygu.

KUPALAR EL DEÄžiÅžTiRECEK

4- Bu Z jenerasyonunun en bÃ¼yÃ¼k sorunu istikrar. Bir daha futbolda 10-15 yÄ±l aynÄ± seviyeyi koruyacak bir sÃ¼perstar Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. O yÃ¼zden de bugÃ¼nden sonra futbol dÃ¼nyasÄ±nda kupalar da, AltÄ±n Top da Ã§ok fazla el deÄŸiÅŸtirecek. 2020â€™ler kimsenin Ã§aÄŸÄ± olmayacak bence Ã¶zetle.

BREZiLYA ASLINDA iYiYDi

5- Portekiz yetersiz. Arjantin, Messiâ€™yi memnun etmek Ã¼stÃ¼ne yanlÄ±ÅŸ bir modeldi. Almanyaâ€™nÄ±n santrforu, Ä°spanyaâ€™nÄ±n antrenÃ¶rÃ¼ yoktu. Brezilyaâ€™ya haksÄ±zlÄ±k etmek istemiyorum, aslÄ±nda iyilerdi Ã§eyrek finalde 2 penaltÄ±nÄ±z verilmezse kazanmanÄ±z zor.

ALTIN TOP MBAPPEâ€™NiN HAKKIYDI

6- AltÄ±n Top kesinlikle Mbappeâ€™nin olmalÄ±ydÄ±. FIFA Teknik Komitesi, herkese birer Ã¶dÃ¼l eyyamÄ±ndan vazgeÃ§meli. Perisic, tarihin hakkÄ± en az verilen futbolcusu. Hakemler de gayet iyi turnuva geÃ§irdiler, Arjantinli Pitana ve Ä°ranlÄ± Fegani baÅŸta olmak Ã¼zere Kuipers ve Ã‡akÄ±r da turnuvanÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±.

O FUTBOLCULAR, GÃ–Ã‡MEN SAYILAMAZ

7- Bir insanÄ±n kaderi, anne-babasÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸu yerle kÄ±sÄ±tlanmamalÄ±. Fransaâ€™da doÄŸmuÅŸ ve bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ, belki hayatÄ±nda Senegalâ€™i hiÃ§ gÃ¶rmemiÅŸ bir genci â€˜gÃ¶Ã§menâ€™ parantezine sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ramam. Milliyetler, sÄ±nÄ±rlar, kÃ¶kenler, tÃ¼m Ä±rkÃ§Ä±larÄ±n konuÅŸmaya bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konular. Ben sevmiyorum.

EN KESTiRME YOL: DURAN TOP

8- Durmayan topa Ã§alÄ±ÅŸmak daha zor. Hele yÄ±lda 3 kere bir araya gelen milli takÄ±mlarÄ±n bir taktik reform yapamayacaklarÄ± aÅŸikÃ¢r. Zafere giden en kestirme yol, duran top. Bundan sonra tÃ¼m turnuvalarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ benzer olacaktÄ±r.

MBAPPEâ€™YE 300 MiLYON EURO VERiLiR

9- Ä°ktisatta bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n fiyatÄ±nÄ± sadece faydasÄ± belirlemez; Ã¶yle olsa su, altÄ±ndan deÄŸerli olurdu. Arz ve talebin miktarÄ±, o Ã¼rÃ¼nÃ¼n kÄ±t bulunuyor oluÅŸu da deÄŸer belirleyen faktÃ¶rler. Åžu anda bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerde para var, piyasada o parayÄ± harcayacak dÃ¼zeyde bÃ¼yÃ¼k futbolcu yok. O yÃ¼zden de Real Madrid Mbappeâ€™ye 300 milyon Euro verse de ben Ã§ok garipsemem.

KORAY DURKAL:Â 

â€˜VARâ€™ HERKESi RAHATLATTI

1- Åžu bir gerÃ§ek DÃ¼nya KupasÄ±â€™nÄ±n kuÅŸkusuz en bÃ¼yÃ¼k kazanÄ±mÄ± VAR oldu. Sahadaki futbolculardan hakemlere kadar herkesi rahatlattÄ±. Evet, penaltÄ± oranlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ± ancak duran top gollerinin artmasÄ±nda da pozitif etki saÄŸladÄ±.

EURO 2020â€™YE iKi GÃœÃ‡LÃœ ADAY VAR

2- Ã–ÄŸrendiÄŸimiz ilk ÅŸey artÄ±k yÄ±ldÄ±zlarla kupanÄ±n kazanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±. Ä°yi bir takÄ±mÄ±nÄ±z yoksa kupayÄ± kazanmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ä°kincisi ise Ä°spanya ve Almanyaâ€™nÄ±n yeni bir geÃ§iÅŸ dÃ¶nemine gireceÄŸi. Fransa genÃ§leriyle fark yarattÄ±, BelÃ§ika da keza Ã¶yle. Euro 2020 iÃ§in ÅŸimdiden finalin iki gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± var diyebiliriz.

KURGULARINI HiÃ‡ BOZMADILAR

3-Â Fransa birlikte hareket eden takÄ±m kurgusunu hiÃ§ bozmadÄ±. Oyunun her iki yÃ¶nÃ¼nÃ¼ oynayan orta saha oyuncularÄ± fazlasÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Fransaâ€™da Kante-Pogba ve HÄ±rvatistanâ€™da Modric-Rakitic bu dengeyi iyi saÄŸlayan oyunculardÄ±. Ve finali de bu oyunculara sahip olanlar oynadÄ±.

FRANSA ÃœÃ‡LEME YAPABiLiR

4-Â Fransaâ€™dan aÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu turnuvada bir ÅŸeyler bekliyordum ancak ÅŸampiyonluk iÃ§in bir dÃ¶nemleri daha olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum. AltÄ±n jenerasyon iÃ§in bu kupa bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ±. EURO 2020 ve 2022 DÃ¼nya KupasÄ±â€™yla yapacaklarÄ± bir Ã¼Ã§leme bu saatten sonra ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmayacaktÄ±r.

ARANAN LiDER NEYMAR DEÄžiL

5-Â Arjantin ve Portekiz doÄŸru organizasyona sahip olamadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece ne Messi ne de Ronaldo Ã§are olamaz. Ä°spanyaâ€™da Lopeteguiâ€™nin kovulmasÄ± kaderi belirledi. Almanya yeni bir dÃ¶neme girmek zorunda. Brezilya lider bulmalÄ±, bu kesinlikle Neymar deÄŸil.

MBAPPE, PAVARD VE HAZARD

6-Â Kesinlikle ilk sÄ±raya Mbappeâ€™yi yazarÄ±m. 19 yaÅŸÄ±nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ± ve geldiÄŸi nokta inanÄ±lmaz. Bir diÄŸeri 22 yaÅŸÄ±ndaki Pavard. Orijini stoper olmasÄ±na raÄŸmen saÄŸ bekte muazzam bir performans ortaya koydu. Son olarak ise BelÃ§ika ile muhteÅŸem iÅŸler yapan Eden Hazardâ€™Ä± sÃ¶yleyebilirim.

KÃ–KENE DEÄžiL EÄžiTiME BAKMALI

7-Â Fransa, bir gÃ¶Ã§ Ã¼lkesi olmayÄ± avantaj olarak gÃ¶rerek, bunu bir zenginlik olarak kabul ederek ve Clairefontaine gibi bir akademiyle de genÃ§lerini doÄŸru modelle yetiÅŸtirerek kupayÄ± kazandÄ±. Bu oyuncularÄ±n Afrika kÃ¶kenli olmasÄ±, onlarÄ±n Fransaâ€™da doÄŸup bÃ¼yÃ¼mesi aldÄ±klarÄ± futbol eÄŸitimi gerÃ§eÄŸini deÄŸiÅŸtirmiyor.

HERKES DURAN TOP KOVALIYOR

8-Â DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda 73 duran top golÃ¼ izledik. Pek Ã§ok takÄ±m duran top organizasyonlarÄ±yla gol bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu tip turnuvalarda kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼rece haklÄ±sÄ±nÄ±z. DÃ¼nyayÄ± yeniden keÅŸfetmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen takÄ±mlar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ÅŸampiyonalarda da benzer stratejileri kullanmaya devam edecek.

REKOR TRANSFERLER GELEBiLiR

9-Â NEYMARâ€™Ä±n 222 milyon Euro ettiÄŸi, Coutinho iÃ§in 270 milyon Euroâ€™luk tekliflerin konuÅŸulduÄŸu bir ortamda Mbappe iÃ§in minimum 300 milyon Euro verilmesi son derece doÄŸal. Ronaldoâ€™nun 112 milyon Euroâ€™luk imzasÄ±ndan sonra Mbappe 300, Eden Hazard ise 250 milyon Euroâ€™luk imza atabilirler.

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