Kupadaki derbi TEK MAÇ! iddaa'da maçın favorisi...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. 2-2'nin rövanşını iddaaseverler TEK MAÇ olarak oynayabilecek.
Ve beklenen oldu, iddaa dev derbiyi TEK MAÇ olarak açıkladı.
2-2'nin rövanşında 2,20 oranıyla Fenerbahçe favori olarak açıklandı. Beraberlik oranı 3,10 olarak göze çarparken, Beşiktaş galibiyetine ise 2,35 verildi.
İlk maçtaki gibi skorun 2-2 olmasına ise 8,50 veriliyor.
İddaaseverleri sevindirecek bir diğer gelişme ise özel etkinlikler. Kırmızı kart, penaltı, ilk gol dakikası gibi özel etkinlikler de MBS1 keyfini yukarı çekecek.
TEK MAÇ fırsatını kaçırmayın!
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