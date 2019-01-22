Kupada yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.
"Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor" maçını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
"Göztepe-Antalyaspor" mücadelesinde ise Ali Palaybıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak.
Yarın günün son mücadelesi olan "Balıkesirspor Baltok-Trabzsonspor" maçında ise Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Erdem Bıyık üstlenecek.
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