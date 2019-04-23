Kupada yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın ve perşembe günü oynanacak yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Kupada program ve hakemler şöyle;
YARIN
20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor (Zorbay Küçük)
PERŞEMBE
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Alper Ulusoy)
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