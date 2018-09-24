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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
24.09.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

Kupada üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Kupada üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının hakemleri şunlar:

Yarın: 

13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor: Mustafa Hakan Belder 
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: Hakan Ceylan 
14.00 Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: Yasin Kol 
14.30 Diyarbekirspor-Samsunspor: Gürel Uzuner 
14.30 Altındağ Belediyespor-Manisaspor: Ozan Bileyci 
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: Alim Kandemir 
15.00 Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: Cihan Aydın 
15.00 Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: Mert Güzenge 
15.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor: Özer Özden 
15.00 Pendikspor-Altınordu: Atilla Karaoğlan 
15.00 Maltepespor-Menemen Belediyespor: Semih Kurt 
16.30 Tire 1922-Sivas Belediyespor: Burak Pakkan 
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu 
20.30 Adana Demirspor-Yeni Orduspor: Murat Erdoğan 

26 Eylül Çarşamba: 

13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: Abdulkadir Bitigen 
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: Çağatay Şahan 
14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: Burak Olcar 
14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: Emre Malok 
14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin 
14.00 Gümüşhanespor-Silivrispor: Batuhan Gültek 
14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan 
14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor: Burak Şeker 
14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay: Erkan Engin 
14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: Muhammetali Metoğlu 
14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: Süleyman Soyutürk 
14.30 Bartınspor-Sarıyer: Necati Selçuk Şahin 
14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: R. Alkım Aksoy 
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: Ramazan Keleş 
15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: Demokrat Özgür Güneş 
15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: Hasan Kaçar 
15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: Direnç Tonusluoğlu 
15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp 
15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu 
15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor: Caner Ak 
17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: Kadir Sağlam 
18.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: Oktay Taş 
19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: Sercan Yılmaz 
19.00 Boluspor-Payasspor: Çağdaş Altay 
19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor: Efe Tanrıverdi 
19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: Bahattin Şimşek 
20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: Ali Şansalan 

27 Eylül Perşembe: 

13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: Koray Gençerler 
14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: Mustafa Aydın 
14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Can Cengiz 
15.00 Eyüpspor-Pazarspor: Erhan Kutlu 
15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy 
17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç 
19.30 Giresunspor-Kocaelispor: Onur Özütoprak 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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