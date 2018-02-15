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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Kupada TOFAŞ rüzgarı! Finale doğru...
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Basketbol
AA
15.02.2018 - 19:07, Son Güncelleme:

Kupada TOFAŞ rüzgarı! Finale doğru...

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Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında TOFAŞ, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 80-78 yendi. Bu sonuçla Bursa temsilcisi, Darüşşafaka ve Anadolu Efes'in ardından yarı finale yükselen 3. takım oldu. TOFAŞ, yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan-Banvit maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Mehmet Karabilecen
TOFAŞ: Henry 7, Crocker 15, Mejia 29, Morgan 6, Muhsin Yaşar 4, Kadji 7, Yiğit Arslan 3, Owens 6, Berkan Durmaz 3
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 14, Harris 18, Metecan Birsen 3, Boothe 6, Fall 8, Lopez 19, Can Korkmaz 4, Tufan Önen 3, Jankovic 3, Doğukan Şanlı, Mehmet Özdoğan
1. Periyot: 13-13
Devre: 34-33
3. Periyot: 54-56
Beş faulle çıkanlar: 34.36 Morgan (TOFAŞ), 34.53 Boothe, 39.54 Can Korkmaz (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)


Karşılaşmaya Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Harris ve Boothe'nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 6-0'lık seri yakalayarak başladı. Crocker ve Mejia'nın isabetli atışlarıyla toparlanan TOFAŞ, 5. dakikada eşitliği yakaladı: 9-9. İki takım da son 5 dakikalık bölümde iyi savunma yaptı ve çeyrek 13-13 eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın ikinci periyodu, karşılıklı basketlerle başladı. TOFAŞ, Mejia ile skor üretirken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise Jones ile etkili oldu. İlk yarının son 2 dakikasına 30-27 Sakarya temsilcisinin üstünlüğüyle girildi. Son bölümde Mejia ile sayılar bulan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 34-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Jones'un basketleriyle giren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 23. dakikada 38-35 öne geçti. Crocker'ın sayılarıyla eşitliği yakalayan TOFAŞ, 26. dakikada Owens'ın isabetli atışıyla skoru lehine çevirdi: 40-38. Lopez ve Harris'in basketleriyle yeniden öne geçen Sakarya temsilcisi, son çeyreğe 56-54 üstün girdi.

Mücadelenin son periyoduna Crocker, Morgan ve Mejia'nın isabetli atışlarıyla başlayan TOFAŞ, 34. dakikada 63-61 öne geçti. Mejia'nın skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcine, Harris'in basketleriyle cevap veren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, bitime 3 dakika kala skoru lehine çevirdi: 66-68. Oldukça çekişmeli geçen son bölümde Crocker ve Mejia ile üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden sonuca giden TOFAŞ, bitime 33 saniye kala 2 sayı farkla öne geçti: 77-75. Sakarya Büyükşehir Belediyespor hücumdan Harris ile boş dönünce, Can Korkmaz Mejia'ya faul yapmak zorunda kaldı. Mejia 2 atışın birini sayıya çevirdi. İsabetsiz olan ikinci atışın ardından ribaunt mücadelesinde top, Metecan Birsen'den dışarı çıktı ve TOFAŞ yeniden hücum etti. Taktik faul sonrası Kadji ile yeniden çizgiye gelen Bursa temsilcisi, bitime 11 saniye kala skoru 79-75'e getirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyespor hücumdan Lopez ile 3 sayı çıkarınca Henry'ye taktik faul yapıldı. Henry de 2'de 1 atarken, son hücum hakkı Sakarya temsilcisine kaldı. Lopez'in 3 sayılık atışı isabetli olmazken, hücum ribaundunu alan Metecan Birsen, boş şutta basketi bulamadı. TOFAŞ sahadan 80-78 galip ayrıldı.

Maçın oyuncusu TOFAŞ adına 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalmayla oynayan kaptan Mejia oldu. 

 

LeBron James'ten Thunder potasına tam 37 sayı!

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