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Kupada rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun rövanş mücadelesi yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

A.A
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun rövanş mücadelesi yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turunda oynanacak rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
20.30 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

17 Ocak Çarşamba:
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Medipol Başakşehir-Akın Çorap Giresunspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

18 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
20.30 Bucaspor-Galatasaray (Yeni Buca) 

rövanş maçıÇeyrek final

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