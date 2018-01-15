Kupada rövanş zamanı! Çeyrek finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun rövanş mücadelesi yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turunda oynanacak rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
20.30 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
17 Ocak Çarşamba:
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Medipol Başakşehir-Akın Çorap Giresunspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
18 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
20.30 Bucaspor-Galatasaray (Yeni Buca)