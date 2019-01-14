Kupa'da heyecan yarın başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur mücadelesi yarın oynanacak üç maçla başlayacak.
Son 16 turundaki ilk maçların programı şöyle:
Yarın:
16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
19.50 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)
16 Ocak Çarşamba:
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya)
18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok (Medical Park)
17 Ocak Perşembe:
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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