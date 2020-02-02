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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.02.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Kupada çeyrek final hakemleri belli oldu

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Kupada çeyrek final hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada ilk maçları yönetecek hakemler şunlar:

4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdulkadir Bitigen

5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu


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