Kupada 3. tur maçları, oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları, 5 karşılaşmayla tamamlandı.
Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan 3. turda, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-4
Hatayspor-Siirt İl Özel İdare: 0-1
Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 2-0
Akhisarspor-Bayburt Özel İdare: 0-0 (2-4 Penaltılarla)
Sakaryaspor-1074 Çankırıspor: 1-1 (3-4 Penaltılarla)
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