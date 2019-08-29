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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.08.2019 - 20:50, Son Güncelleme:

Kupada 1. eleme turu maçları tamamlandı

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Kupada 1. eleme turu maçları tamamlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu sona erdi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, müsabakaları kazanan takımlar ikinci eleme turuna yükseldi. 
Kupada oynanan 1. eleme turu karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: 

Muş Menderesspor-Bitlis Özgüzelderespor: 2-1 
Kars 36 Spor-Hoçvanspor: 1-0 
1074 Çankırıspor-Boyabat 1868: 2-0 
Görelespor-Merzifonspor: 1-0 
Yüksekova Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-2 
Kilis Belediyespor-Dersimspor: 1-0 
Mardin Büyükşehir Başakspor-Kahta 02: 2-1 
Karaman Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 1-0 
Çubukspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-3 
Bursa Yıldırımspor-Bozüyük Vitraspor: 1-0 
Yalova Kadıköy-Bigaspor: 0-0 (3-4 Penaltılarla) 
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Isparta 32: 1-0 

Kupada 1. eleme turunda dün oynanan maçlar sonucunda da Yozgatspor 1959, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1954 Kelkit Belediyespor, Ağrı 1970, Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri, İçel İdmanyurdu, Maltepespor, 1877 Alemdağspor, Edirnespor ve Somaspor ikinci tura çıkmıştı. 

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