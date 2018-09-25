Kupa Voley'in isim sponsoru belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), AXA Sigorta ile Kupa Voley için sponsorluk anlaşması imzaladı.
Voleybol erkekler ve kadınlarda Türkiye Kupası, 2018-2019 sezonunda "AXA Sigorta Kupa Voley" adı altında oynanacak.
Fındıklı'daki AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ile AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta ile iş birliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Takım sporunda başarılı, altyapıya çok önem veren ve akıllı yatırımlar yapan bir ekip çalışmasıyla yola çıktık. 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde bize destek veren sponsorlara teşekkür ediyorum. Bu yolda bize güç katan AXA Sigorta'nın başında bulunan Yavuz Ölken destek verdiği sürece, başarısız olmamız mümkün değil. AXA Sigorta camiasına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Uzun vadeli projeler içinde olacağız." ifadelerini kullandı.
Yavuz Ölken ise Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir arada olmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, "Asıl işimiz sigortacılık ama bireylere daha iyi yaşam sunma çabasındayız. Topluma duyarlı olmak durumundayız. TVF ile bir araya gelmemizin en temel hedefi, sağlıklı bireyler konusunda birlikte çalışmak. Bu projeyle topluma bu mesajları ileteceğimize inanıyoruz. Kıymetli bir birliktelik olacağını düşünüyorum." diye konuştu
Voleybol camiasının içinde sporcu olarak da yer aldığını vurgulayan Ölken, "Federasyon, büyük bir özveriyle çalışıyor. Bize ilham veren başarılar getiriyor. Buna destek olmak hatta Türk voleybolsever sayısını yukarı çıkarmak konusunda kararlıyız. Bize bu imkanı sağladıkları için voleybol federasyonuna da teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir sezon olmasını diliyorum. Kadın Voleybol Takımı'na da FIVB Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Firuzan İşcan ise nihai hedeflerinin sadece zararları tanzim eden şirket olmanın ötesinde güvenilen bir çözüm ortağına dönüşmek olduğunu kaydederek, "AXA Sigorta olarak turnuvaya ve voleybola ilginin artması için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu iş birliğinin voleybol camiası için değerli sonuçlar oluşturmasını diliyoruz. Bu fırsatı tanıdıkları için federasyona teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Açıklamaların ardından Mehmet Akif Üstündağ ile Yavuz Ölken, sponsorluk sözleşmesine imza attı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle