Kupa 9’ncu kez Eczacıbaşı'nın müzesinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriKupa 9’ncu kez Eczacıbaşı'nın müzesinde
GeriVoleybol Kupa 9’ncu kez Eczacıbaşı'nın müzesinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
Süleyman ARAT
24.03.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

Kupa 9’ncu kez Eczacıbaşı'nın müzesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kupa 9’ncu kez Eczacıbaşı'nın müzesinde

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Bu yıl ilk kez yeni adı AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley olarak düzenlenen Türkiye Kupası finalini Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenen Eczacıbaşı Vitra 9’ncu kez kazanarak sezonun ilk kupasını da müzesine götürmüş oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde zirveyi hedefleyen ancak hiç umulmadık biçimde geçen hafta elenerek morali bozulan turuncu beyazlar bu galibiyetle yeniden toparlandıklarını gösterdiler.

FİNALE YAKIŞAN MÜCADELE

Final maçı daha ilk setten başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe Opet, Vargas ve Brıcıo’nun etkili oyunuyla seti 23-25 kazanarak 0-1 öne geçti.

İkinci sette Eczacıbaşı Vitra Boskoviç ve Larson’un etkili oyunuyla seti 25-17 kazanarak skoru eşitledi 1-1

Üçüncü set gerilimli başladı Fenerbahçe Opet Baş antrenörü Zoran Terzic maçın hakemi İlhami Şenyurt’a uzun süre itiraz edince 1 ceza sayısı aldı ve bu sette eski günlerine dönme sinyalleri veren Kim’in güzel oyunuyla Eczacıbaşı Vitra bu seti baştan sona önde götürerek 25-22 ile 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü vardı. Bu seti de 25-20 kazanan Eczacıbaşı kupaya uzandı.

Maçta Boskoviç 23 sayıyla en skorer isim oldu

Bu yıl AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Eczacıbaşı Vitra kupayı 9’ncu kez müzesine götürme başarısına imza attı.

Şampiyon Eczacıbaşı Vitra takımının kaptanı Larson’a kupayı Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA CEO’su Yavuz Ölken birlikte verdi. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Boskoviç’e de ödülünü TVF Başkanı Üstündağ verdi.

İkinci olan Fenerbahçe’ye ise TVF Yöneticisi Bahar Mert Üçoklar ve eski oyuncu Neslihan Demir Güler ve AXA Sigorta pazarlama başkanı Firüzan İşcan madalyalarını verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kupa 9’ncu kez Eczacıbaşı'nın müzesinde

Müthiş stat kapılarını açtı! Yaklaşık 7.6 milyar TL...

Anadolu Efes tek farkla kazandı

Moldova Teknik Direktörü Spiridon iddialı konuştu