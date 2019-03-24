Kupa 9’ncu kez Eczacıbaşı'nın müzesinde
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Bu yıl ilk kez yeni adı AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley olarak düzenlenen Türkiye Kupası finalini Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenen Eczacıbaşı Vitra 9’ncu kez kazanarak sezonun ilk kupasını da müzesine götürmüş oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde zirveyi hedefleyen ancak hiç umulmadık biçimde geçen hafta elenerek morali bozulan turuncu beyazlar bu galibiyetle yeniden toparlandıklarını gösterdiler.
FİNALE YAKIŞAN MÜCADELE
Final maçı daha ilk setten başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe Opet, Vargas ve Brıcıo’nun etkili oyunuyla seti 23-25 kazanarak 0-1 öne geçti.
İkinci sette Eczacıbaşı Vitra Boskoviç ve Larson’un etkili oyunuyla seti 25-17 kazanarak skoru eşitledi 1-1
Üçüncü set gerilimli başladı Fenerbahçe Opet Baş antrenörü Zoran Terzic maçın hakemi İlhami Şenyurt’a uzun süre itiraz edince 1 ceza sayısı aldı ve bu sette eski günlerine dönme sinyalleri veren Kim’in güzel oyunuyla Eczacıbaşı Vitra bu seti baştan sona önde götürerek 25-22 ile 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette de Eczacıbaşı Vitra üstünlüğü vardı. Bu seti de 25-20 kazanan Eczacıbaşı kupaya uzandı.
Maçta Boskoviç 23 sayıyla en skorer isim oldu
Bu yıl AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Eczacıbaşı Vitra kupayı 9’ncu kez müzesine götürme başarısına imza attı.
Şampiyon Eczacıbaşı Vitra takımının kaptanı Larson’a kupayı Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA CEO’su Yavuz Ölken birlikte verdi. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Boskoviç’e de ödülünü TVF Başkanı Üstündağ verdi.
İkinci olan Fenerbahçe’ye ise TVF Yöneticisi Bahar Mert Üçoklar ve eski oyuncu Neslihan Demir Güler ve AXA Sigorta pazarlama başkanı Firüzan İşcan madalyalarını verdi.
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