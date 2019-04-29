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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
29.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kupa taktiğiyle liderliğe

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Kupa taktiğiyle liderliğe

Cimbom ligde son 15 maçında yenilgi yüzü görmedi.

Başakşehir’in yenilgiyle kapattığı haftada G.Saray bugün galip gelirse puanları eşitleyip 20 hafta sonra liderlik koltuğuna çıkacak. Terim, 5-2’lik Yeni Malatya maçındaki gibi dikine paslarla sonuca gitmeyi planlıyor.

G.SARAY, bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Aslan bugün galip gelirse averajla liderliğe yükselecek. Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılı takım bugün istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek. Sarı kırmızılılarda Belhanda, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Linnes sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Linnes ve Marcao riske edilmeyecek

SARI kırmızılı ekipte Fatih Terim, kupada 5-2 kazanılan Malatya maçının taktiğini bugün de uygulayacak, dikine paslarla sonuca gitmeye çalışacak. Tecrübeli teknik adam Konyaspor’un orta sahayı kalabalık tutacağını ön görerek özellikle kanat oyuncuları Feghouli ve Onyekuru ile birlikte bekleri Nagatomo ile Mariano’nun ofansa destek vermesini istedi Bununla beraber Terim’in, ceza sınırında yer alan Linnes’i ve sakatlığı tam geçmeyen Marcao’yu, Beşiktaş derbisini düşünerek riske etmeyecek.

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