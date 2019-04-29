Kupa taktiğiyle liderliğe
Cimbom ligde son 15 maçında yenilgi yüzü görmedi.
Başakşehir’in yenilgiyle kapattığı haftada G.Saray bugün galip gelirse puanları eşitleyip 20 hafta sonra liderlik koltuğuna çıkacak. Terim, 5-2’lik Yeni Malatya maçındaki gibi dikine paslarla sonuca gitmeyi planlıyor.
G.SARAY, bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Aslan bugün galip gelirse averajla liderliğe yükselecek. Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılı takım bugün istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek. Sarı kırmızılılarda Belhanda, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Linnes sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Linnes ve Marcao riske edilmeyecek
SARI kırmızılı ekipte Fatih Terim, kupada 5-2 kazanılan Malatya maçının taktiğini bugün de uygulayacak, dikine paslarla sonuca gitmeye çalışacak. Tecrübeli teknik adam Konyaspor’un orta sahayı kalabalık tutacağını ön görerek özellikle kanat oyuncuları Feghouli ve Onyekuru ile birlikte bekleri Nagatomo ile Mariano’nun ofansa destek vermesini istedi Bununla beraber Terim’in, ceza sınırında yer alan Linnes’i ve sakatlığı tam geçmeyen Marcao’yu, Beşiktaş derbisini düşünerek riske etmeyecek.
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