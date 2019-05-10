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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.05.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Kupa şampiyonu Akhisarspor Süper Lig'e veda edebilir

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Kupa şampiyonu Akhisarspor Süper Lig'e veda edebilir

Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana mücadelesini sürdüren Akhisarspor, yarınki Fenerbahçe maçında olası puan kaybında bitime 2 hafta kala lige veda edecek.

Sezona teknik direktör Safet Susic yönetiminde TFF Süper Kupa maçında penaltılar sonucunda Galatasaray'ı yenerek başlayan Akhisarspor, ligde istediği sonuçları alamadı. Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ligde Cem Kavçak yönetiminde 1 maça çıkan yeşil-siyahlı ekipte daha sonra Cihat Arslan takımın başına getirildi. Arslan'la da yollarını ayıran Akhisarspor, tekrar Kavçak'la çalışmaya başladı.
Ligde son 3 haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında olası puan kaybında lige veda edecek.

Ege temsilcisi, Fenerbahçe'yi yense bile düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe'nin alacağı bir galibiyetle yine ligden düşecek.

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2012-2013'ten bu yana Süper Lig'de

2010-2011 sezonunda son haftalarda 1. Lig'de kalmayı başardıktan sonra 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzoğlu yönetiminde Süper Lig'e çıkan Akhisarspor, mütevazı kadrolarıyla başarılı sonuçlara imza attı.
Süper Lig'de 2012-2013'ten beri kesintisiz olarak yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekip, bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil etti.

Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükseldi. Yeşil-siyahlı ekip finalde Galatasaray'la 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta karşılaşacak.

Ligden düşmeyenler

Akhisarspor'un yanı sıra bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile 2. sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor ligden hiç düşmedi.
Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşme hattında bulunuyor.

Rakip Fenerbahçe

Akhisarspor, yarınki rakibi Fenerbahçe'ye karşı biri Türkiye Kupası Finali olmak üzere son 4 resmi maçını kazandı.
Ligin ilk devresinde kendi evinde rakibini 3-0 yenen Akhisarspor, sarı-lacivertli ekibi küme düşme hattına geriletmişti.
Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupaya uzanan yeşil-siyahlı ekip, geçen sezonun 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek sarı-lacivertli ekibin lider Galatasaray'la puan farkının 6'ya çıkmasına neden olmuştu.
Akhisar temsilcisi, geçen sezonun 7. haftasında da iç sahada Fenerbahçe karşısında 1-0 kazanmıştı.

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