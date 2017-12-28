Kupa Kartal'ı! 5 gollü maçta avantajı kaptılar...

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba (Dk. 40 Mitrovic), Tolgay, Oğuzhan, Babel (Dk. 78 Quaresma), Cenk Tosun(Dk. 58 Orkan Çınar), Negredo

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Anıl, Maxsö, Numan, Vrsajevic, Carlos (Dk. 68 Tugay Kaçar), Hasan, Özer (Dk. 60 Musa Çağıran), Regattin, Serdar, Doukara (Dk. 73 Cikalleshi)



Vodafone Arena'da yüksek tempoda oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, mücadelenin 15. dakikasında Vrsajevic kendi kalesi, 35. dakikada Negredo, 50. dakikada Cenk Tosun ve 90+4'te Quaresma'dan geldi. Osmanlıspor'un tek sayısını ise 72. dakikada Doukara kaydetti.

Öte yandan 89. dakikada Osmanlısporlu Anıl Karaer, Gökhan Gönül'e yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla, siyah beyazlılar Ankara'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

Maçın gol dakikaları

15'inci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sağ kanattan topla buluşan Negredo'nun yerden içeriye çevirdiği topta Vrsajevic'in ters vuruşu ağlara gitti: 1-0.

36'ncı dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Negredo'nun sağ ayağıyla vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti: 2-0.

50'nci dakikada Oğuzhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un yerden şutu kaleci Karcemarskas'ın sağından ağlarla buluştu: 3-0.

72'nci dakikada Musa Çağıran'ın pasıyla sağ çizgide hareketlenen Serdar Gürler boş durumdaki Doukara'yı gördü. Doukara'nın gelişine çektiği şut ağlara gitti: 3-1.

90+4'üncü dakikada Orkan'a yapılan faul sonrası topun başına geçen Quaresma'nın vuruşu kaleci Karcemarskas'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-1.

NOTLAR:



Teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında sahaya as oyuncuları sürdü. Tecrübeli hocanın en büyük sürprizi Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'a ilk 11'de yer vermesi oldu. Demir Grup Sivasspor maçından sonra Fabricio, Medel, Talisca, Adriano ve Lens'e özel izin veren Güneş, kalan as oyuncuların tamamını sahaya sürdü.

Kalede Tolga Zengin'i oynatan Güneş'in defans hattı Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Caner Erkin'den oluşurken orta ikilide Atiba ve Tolgay Arslan görev yaptı. Siyah-beyazlıların bu maçtaki hücum hattı ise Cenk, Oğuzhan, Babel ve Negredo'dan oluştu. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.





BABEL'E 100'ÜNCÜ GOL HEYKELİ HEDİYE EDİLDİ

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında 3 gol atan ve siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park'ta oynanan resmi karşılaşmalarda 100'üncü golünü kaydeden Ryan Babel'e heykel hediye edildi. Hollandalı oyuncuya hediyesini karşılaşma öncesinde Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun verdi.



Öte yandan Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi yaklaşık 17 bin futbolsever takip etti.