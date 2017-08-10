Olaylı maç sonrası 4 kişi için yakalama kararı!

Trabzon'da düzenlenen güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önemli açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak güvenlik zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, 'Kupa finallerinde e-bilet uygulaması olacak. Müsabakaların risk analizlerinin yapılmasını hep beraber değerlendiriyoruz. Müsabakarın konumuna göre, iki takım arasındaki geçmişe yönelik hususlara yönelik risk analizlerini değerlendiriyoruz. Belki A, B, C, kategorisi olarak değerlendirilebilir.'

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Dün yine spor bakanımızla birlikte, 81 valimizle il spor güvenlik kurullarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirmiştik. Onun kararlarını, bu toplantıda ele alma fırsatı doğmuş oldu. Sezon öncesi centilmenlik, spor kardeşliği üzerinde hem görevlerimizi hem sorumluluklarımızı hem de yapabileceklerimizi hem bakan arkadaşlarımızla, değerlendirme fırsatımız oldu.



Bir sevindirici değerlendirmeyi paylaşmak isterim. 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre olaylarda bir azalma söz konusudur. Aslında 6222 sayılı kanunun spor hayatımıza katkı sunduğu, güzel neticeler elde edildiğidir. 6222’ye sıkı sıkıya sahip çıkacağız.



Bu sezon tüm Türkiye’de maçları risk analizlerine göre değerlendireceğiz. A B ve C kategorisi. Buna ait tedbirler de ilgili mülki idare amirleri federasyon tarafından bu çerçevede gerçekleştirilecektir. Gerek saha içi ve dışı koordinasyon konusunda ortaya konulacak tedbirler de aynı risk unsuruyla alınacaktır. Biliyorsunuz ki çipli kimlik kartlarına geçiyoruz. Bugüne kadar 10 milyon civarında vatandaşımız kimlik kartlarını aldılar. Teknoloji yoğun bir dönem yaşıyoruz.



A kategorisindeki maçlar öncesinde vali başkanlığında toplantıları yerine getireceklerdir. Yine önemli gördüğümüz alanlardan bir tanesi de sosyal medyadır. Sadece saha içi taşkınlıklar değil sosyal medya üzerinden de tahrikler söz konusudur. Gerek emniyet gerek jandarma’nın oluşturduğu siber daire başkanlıkları çerçevesinde buradan izleyebilme ve suç duyurusunda bulunma kabiliyetine sahibiz. Bunu da gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyorum.



Yine misafir takımlar, kendi takımını desteklemek isteyen taraftarların kendi şehirlerinden çıkmalarından itibaren kontrol edileceklerdir. Yolculuğa başladığı an ve gidecekleri güzergahlar, özellikle taraftar temsilcisi diye bir kavram var. Yine kupa finaller ve playoff konusunda sayın bakanımız değerlendirmeyi ortaya koydular.



21’nci yüzyılda yaşıyoruz. Özel güvenlik… Bu konuda bu bizim sorumluluğumuzu üzerimizden almıyor. Özel güvenlik de bakanlığımıza bağlı. Onların eğitimleri nicelikleri ve nitelikleri, saha içerisindeki sayıları ve eğitimi de sorumluluğumuzdadır.



Bir takım spor kurullarının alacağı deplasman yasağı konusundaki inisiyatifi onlara aittir.

Spor sahaları içerisinde veya tesisleri içerisinde çok fazla sayıda akredite edilmiş kişi var. Bu da bizim kontrol yapma imkanımızı çok doğal olarak nicelik olarak fazla olduğu için ortadan kaldırıyor. Bu konunun gözden geçirilmesi konusunda bir değerlendirme ortaya koyduk. Valilerimiz forma giymeyecekler, emniyet müdürlerimiz, belediye başkanlarımız forma giymeyecekler. Bizim görevimiz müsabakaların centilmenlik içerisinde geçmesi ve maçtan çıktığı andan itibaren de herkesin tadı ağzında olan ve genel bir keyif almış biçimde stattan çıkmayı temin edebilmektir. Çocukluğumuzda gittiğimiz maçları hatırlıyoruz. O keyifle o maçların seyredilmesi bizim çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediyedir.

6222 sayılı kanun çok önemli bir kanun. Uygulamada görülen aksaklıklar nelerdir, bunlarla ilgili değerlendirme yapma imkanı oldu. Kanunda eksiklik yok ama uygulamada ihtiyaç duyduğumuz konularla ilgili 6222 kanununda bir revizyona gidilebilir. Bunların içeriğini konuşacağız. Yine spor alanı kavramı… Bu kapsam yasada genişletilebilir. Bu konuda temel amacımız şiddetin ortadan kalkması, keyifli bir maçın hem statta hem televizyonda izlenebilecek bir ortama kavuşması' dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şu ifadeleri kullandı; 'Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımız'ın yaptığı tahkikat devam etmektedir. 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. En kısa zamanda bu centilmenliği ortadan kaldıranlarla ilgili de yargımız etkin bir şekilde çabaları göstermektedirler. Ben bu toplantının çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızın keyifle izleyeceği bir sezon olmasını temenni ediyorumç.'

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