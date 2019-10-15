Kupa canavarı Barış Hersek boşta kaldı!
Basketbol Süper Ligi'nin en fazla kupa kazanan oyuncuları arasında yer alan Barış Hersek kulüpsüz kaldı.
Son olarak 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu yeni sezonu başlayan Basketbol Süper Ligi'nde henüz bir takımla anlaşabilmiş değil.
Hersek'in yanı sıra Türkiye Ligi'nin 9 kupalı oyuncusu Emir Preldzic de kulüpsüz olan basketbolculardan biri.
31 yaşındaki eski milli basketbolcu son olarak Bahçeşehir Koleji'nde yer almıştı.
Dusan Cantekin, Can Maksim Mutaf, Fatih Cantitiz, ve Uğur Dokuyan da boşta olan basketbolcular arasında yer alıyor.
Kupa canavarı Barış Hersek kariyerinde tam 15 kupa kazandı. Fenerbahçe'nin tarihi başarısı THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda da kadroda yer alan tecrübeli basketbolcunun kazandığı kupalar şöyle:
THY Avrupa Ligi:1
Fenerbahçe:(2017)
Basketbol Süper Ligi:5
Beşiktaş: 2011-2012
Pınar Karşıyaka: 2014-2015
Fenerbahçe: 2015-2016, 2016-2017, 2017-18
Erkekler Türkiye Kupası:5
Anadolu Efes: 2007
Beşiktaş: 2012
Pınar Karşıyaka: 2014
Fenerbahçe: 2016, 2019
Cumhurbaşkanlık Kupası:3
Pınar Karşıyaka: 2014
Fenerbahçe: 2016
Fenerbahçe: 2017
EuroChallenge:1
Beşiktaş: 2011-2012
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