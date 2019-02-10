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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
10.02.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

"Kupa Beyi" Akhisarspor, 7 eksikle Sivas'a gidiyor!

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"Kupa Beyi" Akhisarspor, 7 eksikle Sivas'a gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrede henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, 21. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde en son 15. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi yendikten sonra çıktığı 5 maçta sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, ikinci devrede oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. Yeşil-siyahlı ekip ligde 17 puanla son sırada yer alıyor.

Sarı kart cezalıları Miguel Lopes ile Rajko Rotman'ın forma giyemeyeceği Akhisarspor'da Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Dany Nounkeu, Güray Vural ve Jeremy Bokila'nın sakatlıkları bulunuyor. 

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