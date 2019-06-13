Kupa Amerika ne zaman başlayacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKupa Amerika ne zaman başlayacak?
GeriSpor Kupa Amerika ne zaman başlayacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
13.06.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Kupa Amerika ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kupa Amerika ne zaman başlayacak?

Brezilya'nın ev sahipliğinde Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarının yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın katılacağı Kupa Amerika'nın başlayacağı tarih, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Kupa Amerika ne zaman başlayacak? İşte, heyecanla beklenen turnuvaya dair tüm detaylar...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) 46'ncısı, 15 Haziran Cumartesi günü Brezilya ile Bolivya arasındaki maçla başlayacak.

Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarının yanı sıra özel davetle Katar ve Japonya'nın katılacağı 2019 Kupa Amerika, 15 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek. Brezilya, bu sene turnuvaya 1919, 1922, 1949 ve 1989'un ardından 5. kez ev sahipliği yapacak.

Geride kalan iki turnuvada zafere ulaşan Şili'nin son şampiyon unvanını elinde bulundurduğu Kupa Amerika'da boy gösterecek 12 takım, çeyrek finale yükselebilmek için dörder ekipten oluşan 3 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk ikiye giren takımlarla en iyi iki grup üçüncüsü son 8 arasına kalacak.

A Grubu'nda Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru, B Grubu'nda Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar, C Grubu'nda Uruguay, Ekvador, Japonya ve Şili yer alacak.

Brezilya ile Bolivya arasındaki açılış karşılaşması, 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.30'da, final maçı ise 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Karşılaşmaların 5 şehirde oynanacağı turnuvada ev sahibi Brezilya, sonuncusu 2007'de olmak üzere 8 defa şampiyonluğa uzandı.

Kupa Amerika'da 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım Uruguay, son şampiyonluğuna 2011'de ulaştı. Kupayı müzesine 14 kez götüren Arjantin ise son olarak 1993'te şampiyon oldu.

KATAR İLK KEZ TURNUVADA

Bu sene turnuvada boy gösterecek Katar, Kupa Amerika'ya ilk kez katılacak.

Katar'ın yanı sıra Japonya ise 1999'dan sonra turnuvada ikinci kez mücadele edecek.

TÜRKİYE'DEN 6 FUTBOLCU

Arjantinli Lionel Messi, Sergio Agüero, Brezilyalı Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Kolombiyalı James Rodriguez, Radamel Falcao, Uruguaylı Luis Suarez, Edinson Cavani, Şilili Alexis Sanchez gibi futbol dünyasının önemli isimlerinin top koşturacağı Kupa Amerika'da Türkiye'den de 6 futbolcu sahaya çıkacak.

Şili'de Beşiktaş'tan Gary Medel, Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes ve Fenerbahçe'den Mauricio Isla, Uruguay'da Galatasaray'dan Fernando Muslera, Peru'da Atiker Konyaspor'dan Paolo Hurtado, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina forma giyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kupa Amerika ne zaman başlayacak?
Trezeguet transferinde flaş gelişme! Galatasaray... | Son dakika transfer haberleri...
2019 Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı