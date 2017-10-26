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Kunter: "Mazeret yok, gruptan çıkma adına..."

Galatasaray Odeabank, EuroCup B Grubu üçüncü karşılaşmasında Buducnost VOLI’ye deplasmanda 87-78 mağlup olurken koç Erman Kunter ve sarı-kırmızılı oyuncu Alex Renfroe maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Erman Kunter, “Biz maçı ilk yarıda kaybettik. Maçın başında ritmimizi bulamadık; belki de rakip bunu engelledi. Avrupa’da hiçbir maç kolay olmuyor. Ancak bu mazeret olamaz. Yeterince maça odaklanamadık. Pota altında etkili değildik. Açıkçası Bayern Münih gerçekten iyi bir takım. Grupta kaybettiğimiz diğer iki takım ise Bayern Münih’e göre daha kolay rakiplerdi. Ama ben gruptan çıkma adına hala şansımız olduğuna inanıyorum. Evimizde maç kazanıp bir üst tura çıkmaya çalışacağız.” diye konuştu.

Alex Renfroe ise şunları söyledi :

“Her maça daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Rakip takım, maçı ne kadar çok kazanmak istediğini gösterdi ve iyi bir oyunla bunu başardılar. Bazı problemlerimiz var. Bunları aşmamız gerekiyor.”

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