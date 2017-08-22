Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metehan Başar'a tebrik telefonu

Metehan Başar, madalya töreninden sonra kendisini telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olimpiyatlarda da madalya alacağının sözünü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bundan sonra İnşallah hedef Olimpiyatlar. Başarılarının devamını diliyorum, biraz kondisyonunu artırman lazım. Sapanca'nın dağlarında fazla koşmanda fayda var. Artık kündeler, suplekslere hasret kaldık, görmek istiyoruz" diyerek tavsiyelerde bulundu.

"ALLAH'IN İZNİYLE OLİMPİYAT MADALYASINI DA SİZE GETİRECEĞİM"

Dünya şampiyonu güreşçi, telefonda konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,"İyi bir haber verdiğim için çok mutluyum. Ben de 2020'yi bekliyorum. Allah'ın izniyle o altın madalyayı da size getireceğim." dedi.





"CUMHURBAŞKANIMIZ İLGİLİ OLDUĞU SÜRECE ÇOK ŞAMPİYON ÇIKAR"

Metehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise, "Cumhurbaşkanımız, sporu ve sporcuyu çok destekliyor. Çok sağ olsun. O, böyle ilgili olduğu sürece bu ülkeden çok şampiyon çıkar. Allah'ın izniyle birçok altın madalyayı ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı.