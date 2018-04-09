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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA
09.04.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Kumuşoğlu: "Bir camianın kaderini hakem kararları belirlememeli"

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Kumuşoğlu: "Bir camianın kaderini hakem kararları belirlememeli"

Beşiktaş Kulübü Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Kumuşoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde siyah-beyazlı takımın Anadolu Efes'e 78-69 mağlup olduğu maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kumuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başa baş geçen bir mücadele sonunda Anadolu Efes'e yenildiklerini kaydederek, "Sporun içinde ve doğasında yenilmenin de olduğunu biliyor ve rakibimizi tebrik ediyoruz. Kulüp olarak sporun bir parçası olan hakem arkadaşlarımız hakkında mümkün olduğunca konuşmamaya dikkat ediyoruz. Her insanın hata yapabileceği mantığından yola çıkarak birçok kez onların, istemsiz olduğunu düşündüğümüz hataları karşısında hoşgörülü bir tavır ortaya koyduk. Bu sezon arka arkaya ve birçok maçta tarafımıza verilen hatalı kararlar Anadolu Efes maçında içinden çıkılmaz bir hal aldı." diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren sert temasların görmezden gelindiğini kaydeden Kumuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hakemler, inisiyatiflerini hep aleyhimize kullandılar ve oyun tempomuzu düşürdüler. Oyun kurallarının hakemlerin inisiyatiflerine göre değişiklik göstermesi, mücadelenin bitimine dakikalar kala oyunu kontrolümüz altına almışken basketbolcumuz Kenan Sipahi’ye yapılan sert faulün pota altında bulunan üçüncü hakem tarafından es geçilmesiyle ayyuka çıktı. Karşılaşma boyunca tahammül sınırlarını zorlayan düdükler sonrasında rakibimize sağlanan avantaj, sahada verilen hatalı kararların istemli bir şekilde olduğunu bize düşündürüyor. Bir camianın kaderini hakem kararları belirlememeli."

Hakemlerin verilen emeğe saygı duyması gerektiğini ve bu doğrultuda adaletli maç yönetmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Kumuşoğlu, "Anadolu Efes ile oynanan maçta verilen kararların takdirini Türkiye Basketbol Federasyonu ve kamuoyuna bırakıyoruz. Biz avantaj değil, emeğimize saygı ve adaletli yönetim istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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